Відповідну інформацію він написав у твітері 16 квітня. Відомо, що говорили й про оборонну підтримку України.

Зауважте Вдасться не тільки відновити зруйноване, а й справедливість: Зеленський звернувся до українців

Зеленський поговорив з прем'єркою Швеції

Поговорив з прем'єр-міністром Швеції та розповів про критичну ситуацію в Маріуполі. Обговорили оборонну підтримку України, посилення антиросійських санкцій,

– мовиться у повідомленні.

Володимир Зеленський подякував їй за підтримку приєднання України до ЄС.

Дивіться також – Зеленський дав інтерв'ю українським ЗМІ, 16 квітня 2022 року: відео