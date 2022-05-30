О массовых контратаках ВСУ говорить рано, – Вениславский
Ситуация на Донбассе остается сложной. Впрочем, Вооруженные Силы Украины используют тактику, которая впоследствии позволит перейти в контрнаступление.
Об этом сообщил в эфире 24 канала член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.
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Он пояснил, что тактика Вооруженных Сил Украины по обороне и защите Северодонецка, Лисичанская, Лимана и Бахмута рассчитана на то, чтобы наносить как можно больший вред врагу. В частности, истощать личный состав кафиров и уничтожать технику противника.
По словам народного депутата, это позволит уже в скором времени перейти в контратаки и освободить временно оккупированные российскими захватчиками территории Украины.
Однако говорить о том, что массовые контратаки будут производиться в ближайшее время, к сожалению, мы еще не можем,
– подчеркнул Вениславский.
Как отметил политик, у врага еще достаточно много резервов. Сейчас захватчики подтягивают хоть и устаревшие, но образцы вооружения, позволяющие противнику и атаковать, и строить достаточно глубокую линию обороны.
"Главная цель сейчас – нанести максимальный вред врагу, чтобы потом переходить в контрнаступление. Но города Северодонецк и Лисичанск имеют для врага политическое значение", – добавил Федор Вениславский.
Федор Вениславский о контрнаступлении ВСУ: смотрите видео
Зачем России Северодонецк и Лисичанск
Кроме того, член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне объяснил, зачем России Северодонецк и Лисичанск. Он напомнил, что президент России Владимир Путин еще в начале полномасштабного вторжения России в Украине декларировал главную цель.
Речь идет о выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей. Сейчас на Донбассе есть 2 населенных пункта, которые российские кафиры пытаются захватить:
- Северодонецк;
- Лисичанск.
Как отметил Вениславский, эти населенные пункты важны для российских захватчиков, чтобы выйти на административные границы Луганской области.
Для них это важнее морально-политическая задача, чем военная, стратегическая или тактическая,
– резюмировал народный депутат.
Какая ситуация на Донбассе: последние новости
- По состоянию на 30 мая активные бои продолжаются на Донбассе, в частности, в Луганской области.
- Там российские захватчики пытаются оцепить украинских военных в районе Лисичанска и Северодонецка и заблокировать пути, которые ВСУ используют для усиления.
- Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай утром 30 мая сообщал, что кафиры продвигаются внутрь Северодонецка. Бои очень жестокие и продолжаются уже в самом городе.
- Кроме того, в городе был найден расстрелянный автомобиль скорой помощи. В нем ехали медики, но в машине их не было.