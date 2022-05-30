О массовых контратаках ВСУ говорить рано, – Вениславский

Ситуация на Донбассе остается сложной. Впрочем, Вооруженные Силы Украины используют тактику, которая впоследствии позволит перейти в контрнаступление.

Об этом сообщил в эфире 24 канала член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

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Он пояснил, что тактика Вооруженных Сил Украины по обороне и защите Северодонецка, Лисичанская, Лимана и Бахмута рассчитана на то, чтобы наносить как можно больший вред врагу. В частности, истощать личный состав кафиров и уничтожать технику противника.

По словам народного депутата, это позволит уже в скором времени перейти в контратаки и освободить временно оккупированные российскими захватчиками территории Украины.

Однако говорить о том, что массовые контратаки будут производиться в ближайшее время, к сожалению, мы еще не можем,

– подчеркнул Вениславский.

Как отметил политик, у врага еще достаточно много резервов. Сейчас захватчики подтягивают хоть и устаревшие, но образцы вооружения, позволяющие противнику и атаковать, и строить достаточно глубокую линию обороны.

"Главная цель сейчас – нанести максимальный вред врагу, чтобы потом переходить в контрнаступление. Но города Северодонецк и Лисичанск имеют для врага политическое значение", – добавил Федор Вениславский.

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Зачем России Северодонецк и Лисичанск

Кроме того, член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне объяснил, зачем России Северодонецк и Лисичанск. Он напомнил, что президент России Владимир Путин еще в начале полномасштабного вторжения России в Украине декларировал главную цель.

Речь идет о выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей. Сейчас на Донбассе есть 2 населенных пункта, которые российские кафиры пытаются захватить:

Северодонецк;

Лисичанск.

Как отметил Вениславский, эти населенные пункты важны для российских захватчиков, чтобы выйти на административные границы Луганской области.

Для них это важнее морально-политическая задача, чем военная, стратегическая или тактическая,

– резюмировал народный депутат.

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