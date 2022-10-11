О передовой и защите украинского неба: Зеленский собрал Ставку Главнокомандующего
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский собрал очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Там рассмотрели ряд важных вопросов.
Сегодня, 11 октября, состоялось заседание Ставки Главнокомандующего. Там обсудили самые приоритетные вещи на фронте и в тылу.
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О чем говорили на Ставке Главнокомандующего
- Украинские лидеры обсудили ситуацию на передовой и отметили качественную работу подразделений ВСУ, которые защищают наше небо.
- Присутствующие отметили насущную необходимость обеспечения армии современными системами ПВО и ПРО.
- Обсудили шаги дальнейшей деоккупации украинских территорий.
- Также обсуждали то, как происходит ликвидация разрушений, нанесенных ракетными обстрелами российской армии.
- Особое внимание уделили и защите объектов критической инфраструктуры.
- Кроме этого, во время заседания обсудили подготовку украинского войска к зиме.
Кто принял участие в заседании
В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский и командующие войск оперативных направлений.
Кроме этого, к заседанию присоединились руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, а также руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.
Отметим, что сейчас, 11 октября, состоится срочное заседание G7. Там выступит Владимир Зеленский и расскажет о российском терроризме.
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