О передовой и защите украинского неба: Зеленский собрал Ставку Главнокомандующего

Владимир Зеленский собрал очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Там рассмотрели ряд важных вопросов.

Сегодня, 11 октября, состоялось заседание Ставки Главнокомандующего. Там обсудили самые приоритетные вещи на фронте и в тылу.

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О чем говорили на Ставке Главнокомандующего

Украинские лидеры обсудили ситуацию на передовой и отметили качественную работу подразделений ВСУ, которые защищают наше небо.

Присутствующие отметили насущную необходимость обеспечения армии современными системами ПВО и ПРО.

Обсудили шаги дальнейшей деоккупации украинских территорий.

Также обсуждали то, как происходит ликвидация разрушений, нанесенных ракетными обстрелами российской армии.

Особое внимание уделили и защите объектов критической инфраструктуры.

Кроме этого, во время заседания обсудили подготовку украинского войска к зиме.

Кто принял участие в заседании

В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский и командующие войск оперативных направлений.

Кроме этого, к заседанию присоединились руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, а также руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Отметим, что сейчас, 11 октября, состоится срочное заседание G7. Там выступит Владимир Зеленский и расскажет о российском терроризме.

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