Полонені "діти"

"Які вони малі й дурні, ще діти, прийшли воювати й не знали, що це Україна..."

Ви серйозно?! Парубкам – по 20 років і більше, і вони "не з космосу". Місяць сиділи на навчаннях у Росії та Білорусі біля нашого кордону – і що: не дивилися смартфони, не знали, що у світі робиться, не чули заяв, що РФ може напасти на Україну...

До теми Офіцери вбивають поранених, залишають у полі і не кажуть рідним, – полонений про окупантів

"Діти" сіли в бронетехніку, начебто невідомо куди поїхали, потрапили в полон – тепер слізно плачуть, дзвонять батькам і просять: "Мамо врятуй!"

А ми, добра нація, віримо. Полонені окупанти в різних куточках України – в Київській, Житомирській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Чернігівській та інших областях – виправдовуються майже слово в слово:

Были на учениях, не знали, раскаиваемся, не хотим воевать...

Так ось! Вони знали куди і чому йдуть. Вони думали, що виїхали на сафарі "поохотится на укров", так казали і писали в соцмережах їхні старші братки в 2014 році й пізніше.

Ці полонені "діти" – вбивці, які йшли нас знищувати. Зараз їхні "корєша-однополчанє" стріляють з гаубиць, "Градів", "Смерчів" по мирним районам Харкова, Чернігова, Маріуполя, Сум, Охтирки, Херсона, Миколаєва... Чи ви думаєте, що полонені терористи чимось відрізняються, від тих, що зараз б’ють по нашим містам?!

Тож не сумнівайтеся: повторюся, все вони знають – куди прийшли, по кому стріляють і хто там може загинути.

Зверніть увагу! 21, 20, 19 – не зворотний відлік, а вік окупантів: СБУ показала "гарматне м'ясо" Путіна

"Немирні" переговори

"Нарешті почалися переговори, це крок до миру..."

Ви реально в це вірите?! А ну згадайте, скільки разів Росія з нами реально помирилася?

Поки йшли мирні перемовини 28 лютого, окупанти били по нам ракетами, бомбами, градами і повзли танками на українські міста...

Згадайте також, чому і як підписувалися Мінські угоди та не будьте наївними. Не пам’ятаєте? Тоді читайте в матеріалі "Переговори з Росією: окупанти не дотримуються слова".

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