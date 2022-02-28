Чому Росії не можна довіряти, навіть якщо домовленості підписані? Як РФ завжди цинічно бреше і порушує угоди… Читайте в нашому матеріалі.

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Мережами давно шириться політичний афоризм, який начебто виголосив ще в ХІХ сторіччі німецький канцлер Отто фон Бісмарк:

Договір із Росією не вартий того паперу, на якому написаний.

Версії цієї цитати є різні. А історики не перший рік сперечаються, чи говорив Бісмарк щось подібне…

Але навіть, якщо Бісмарк і не сказав саме так – ці слова, самі по собі, дуже влучні й правильні. Що підтверджує історія існування Російської імперії, СРСР та Російської Федерації.

Власне, Україна на своєму досвіді переконалася в тому, що так звані "договори" з Росією – це не лише безглуздий папірець, а ще й, ситуативно, підступний елемент війни. І для цього не треба далеких екскурсів, згадаємо дві знакові події останніх років.

"Зелений коридор" в Іловайську

У серпні 2014 року, в розпалі російсько-української війни, відбулися трагічні події в Іловайську. Наші військові частини й добровольчі батальйони потрапили в оточення. Російські командири – бравуючи "словом офіцера" – обіцяли українським бійцям так званий "зелений коридор" для виходу. Та коли наші колони почали виходити з оточення, брехуни з РФ порушили всі домовленості й буквально розстріляли українців. Іловайська трагедія стала одним із найстрашніших епізодів російсько-української війни. Не забудемо і не пробачимо…

Порушення слова для офіцерів усього цивілізованого світу – це страшна незмиваєма ганьба, після якої залишається лише одне – застрелитися. Але не для росіян…

Мінські угоди та захоплення Дебальцевого

Втім, не лише російські військові, а й політики – цинічні брехуни.

Одним із наслідків Іловайської трагедії стали Мінські угоди-1. Однак окупанти, як потім стало очевидно, не збиралися зупинятися і тим більше "миритися".

Війна тривала й надалі, а наступною гарячою фазою і ключовим її епізодом стали Мінські угоди-2. Вони були підписані 12 лютого 2014 року. На той період сторони мали припинити бойові дії, про що божилися російські окупанти. Проте їхні війська продовжували штурм українських позицій в районі Дебальцевого і фактично оточили їх.

Українські та європейські політики заявляли, що Росія і так звані терористичні "ДНР" і "ЛНР" порушили Угоду й мають повернутися на допереговорні позиції. Зокрема, тодішні президент Франції Франсуа Олланд і канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловлювали традиційну недолугу "стурбованість ситуацією". Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про "погіршення ситуації на сході України". Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні звинуватила російських бойовиків у порушенні режиму припинення вогню в Дебальцевому і пригрозила "вжити відповідних заходів", якщо бої там триватимуть…

Терористи, звісно, нахчали на всі договори і "погрози" європолітиків. Лише завдяки героїчному опору й умілому прориву, більшість наших бійців змогли вийти з "кільця". Але загиблих і полонених було багато…

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Тож ми маємо розуміти, що нинішні перемовини між Україною і Росією – як би вони не відбувалися і які б угоди не були підписані – ще абсолютного нічого не гарантують, бо країна-агресор знову їх порушить.

Зупинити Росію можна лише силою, а не перемовинами.