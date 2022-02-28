Почему России нельзя доверять, даже если договоренности подписаны? Как РФ всегда цинично лжет и нарушает сделки… Читайте в нашем материале.

Важно! Еще третий раунд: переговоры Украины и России продолжаются

В сетях давно распространяется политический афоризм, который вроде бы произнес еще в XIX веке немецкий канцлер Отто фон Бисмарк:

Договор с Россией не стоит той бумаги, на которой написан.

Версии этой цитаты разные. А историки не первый год спорят, говорил ли Бисмарк нечто подобное.

Но даже если Бисмарк и не сказал именно так – эти слова, сами по себе, очень точные и правильные. Что подтверждает история существования русской империи, СССР и русской Федерации.

Собственно, Украина на своем опыте убедилась в том, что так называемые "договоры" с Россией – это не только бессмысленная бумажка, но еще и ситуативно коварный элемент войны. И для этого не нужны дальние экскурсы, вспомним два знаковых события последних лет.

"Зеленый коридор" в Иловайске

В августе 2014 года, в разгар русско-украинской войны, произошли трагические события в Иловайске. Наши воинские части и добровольческие батальоны попали в окружение. Российские командиры – беря "словом офицера" – обещали украинским бойцам так называемый "зеленый коридор" для выхода. Но когда наши колонны начали выходить из оцепления, лжецы из РФ нарушили все договоренности и буквально расстреляли украинцев. Иловайская трагедия стала одним из самых страшных эпизодов русско-украинской войны. О нем не забудем и не простим…

Нарушение слова для офицеров всего цивилизованного мира – это страшный несмываемый позор, после которого остается только одно – застрелиться. Но не для россиян…

Минские соглашения и захваты Дебальцево

Впрочем, не только российские военные, но и политики циничные лжецы.

Одним из последствий Иловайской трагедии стали Минские соглашения-1. Однако оккупанты, как потом стало очевидно, не собирались останавливаться и тем более "мириться".

Война продолжалась и дальше, а следующей горячей фазой и ключевым ее эпизодом стали Минские соглашения-2. Они были подписаны 12 февраля 2014 года. В тот период стороны должны были прекратить боевые действия, о чем божились российские оккупанты. Однако их войска продолжали штурм украинских позиций в районе Дебальцево и фактически оцепили их.

Украинские и европейские политики заявляли, что Россия и так называемые террористические ДНР и ЛНР нарушили Соглашение и должны вернуться на допереговорные позиции. В частности, тогдашние президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель выражали традиционную несуразную "озабоченность ситуацией". Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об "ухудшении ситуации на востоке Украины". Глава европейской дипломатии Федерика Могерини обвинила российских боевиков в нарушении режима прекращения огня в Дебальцево и пригрозила "принять соответствующие меры", если бои там будут…

Террористы, конечно, наплевали на все договоры и "угрозы" европолитиков. Лишь благодаря героическому сопротивлению и умелому прорыву большинство наших бойцов смогли выйти из "кольца". Но погибших и пленных было много…

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Враг понимает только силу!

Поэтому мы должны понимать, что нынешние переговоры между Украиной и Россией – как бы они ни происходили и какие бы соглашения ни были подписаны – еще абсолютного ничего не гарантируют, потому что страна-агрессор снова их нарушит.

Остановить Россию можно только силой, а не переговорами.