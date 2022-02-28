Почему России нельзя доверять, даже если договоренности подписаны? Как РФ всегда цинично лжет и нарушает сделки… Читайте в нашем материале.
Важно! Еще третий раунд: переговоры Украины и России продолжаются
В сетях давно распространяется политический афоризм, который вроде бы произнес еще в XIX веке немецкий канцлер Отто фон Бисмарк:
Договор с Россией не стоит той бумаги, на которой написан.
Версии этой цитаты разные. А историки не первый год спорят, говорил ли Бисмарк нечто подобное.
Но даже если Бисмарк и не сказал именно так – эти слова, сами по себе, очень точные и правильные. Что подтверждает история существования русской империи, СССР и русской Федерации.
"Зеленый коридор" в Иловайске
В августе 2014 года, в разгар русско-украинской войны, произошли трагические события в Иловайске. Наши воинские части и добровольческие батальоны попали в окружение. Российские командиры – беря "словом офицера" – обещали украинским бойцам так называемый "зеленый коридор" для выхода. Но когда наши колонны начали выходить из оцепления, лжецы из РФ нарушили все договоренности и буквально расстреляли украинцев. Иловайская трагедия стала одним из самых страшных эпизодов русско-украинской войны. О нем не забудем и не простим…
Нарушение слова для офицеров всего цивилизованного мира – это страшный несмываемый позор, после которого остается только одно – застрелиться. Но не для россиян…
Минские соглашения и захваты Дебальцево
Впрочем, не только российские военные, но и политики циничные лжецы.
Одним из последствий Иловайской трагедии стали Минские соглашения-1. Однако оккупанты, как потом стало очевидно, не собирались останавливаться и тем более "мириться".
Война продолжалась и дальше, а следующей горячей фазой и ключевым ее эпизодом стали Минские соглашения-2. Они были подписаны 12 февраля 2014 года. В тот период стороны должны были прекратить боевые действия, о чем божились российские оккупанты. Однако их войска продолжали штурм украинских позиций в районе Дебальцево и фактически оцепили их.
Террористы, конечно, наплевали на все договоры и "угрозы" европолитиков. Лишь благодаря героическому сопротивлению и умелому прорыву большинство наших бойцов смогли выйти из "кольца". Но погибших и пленных было много…
Очередная ложь! Путин пообещал Макрону прекратить обстрелы гражданских и обеспечить безопасность на дорогах
Враг понимает только силу!
Поэтому мы должны понимать, что нынешние переговоры между Украиной и Россией – как бы они ни происходили и какие бы соглашения ни были подписаны – еще абсолютного ничего не гарантируют, потому что страна-агрессор снова их нарушит.
Остановить Россию можно только силой, а не переговорами.