Російські окупанти зустрілися з героїчним опором ЗСУ та місцевого населення в Україні. Їх план бліцкригу провалився, сотні одиниць техніки знищено, кількість убитих вимірюється тисячами. Багато ворогів у надії зберегти життя здаються у полон та розповідають цікаві деталі про те, що відбувається у рядах окупантів.

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Офіцери окупанта вбивають своїх поранених солдатів

Служба безпеки України опублікувала відео допиту одного з полонених. Той шокований тим, що його відправили на вірну смерть та зі сльозами благає маму забрати його додому.

Вони навіть 200-х не забирають! Вони поранених самі вбивають! Тиждень минув, а нікому навіть "похоронка" не прийшла,

– розповів полонений окупант.

Також він попросив не розповідати усією правди про війну, яку Росію розпочала в Україні, адже в Росії у нього родичі і він боїться за їх безпеку.

Відео розповіді полоненого окупанта

Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що окупант готується створити проблеми зі зв'язком та оголосити про капітуляцію Києва. Це буде фейк! Українська влада перебуває у Києві, ЗСУ та територіальна оборона готові "тепло" зустріти ворога. Україна не розглядає варіант капітуляції, лише перемога!

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