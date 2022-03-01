На записі деякі з них навіть визнали, що їх використовували, як гарматне м'ясо. Тому потрапляння в полон української армії – найкраще, що могло з ними трапитися.

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Всі кажуть, що не хотіли воювати

Усі полонені наших захисників є уродженцями різних регіонів країни-окупанта. Вони завжди говорять, що "не хотіли воювати" або "їхали на навчання".

А ось вбивства воїнів України та наших мирних жителів ці солдати завжди пояснюють наказами своїх командирів. Те наскільки легко вони починають "каятись" не викликає жодного співчуття. Радше лише демонструє рівень деморалізації, який шириться в лавах кремлівської орди.

Ми закликаємо поширити це відео серед своїх знайомих та близьких у Росії. Україна не хоче воювати, але кожен, хто прийде до нас з війною – буде покараний, – підкреслили в СБУ.

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Повний текст допису СБУ:

22, 21, 20, 19...

Це не зворотний відлік, це – середній вік російських загарбників, які зараз перебувають в українському полоні.

Самі себе вони називають “гарматним м’ясом” і клянуться, що не хотіли воювати.

Вони передають привіт батькам і закликають: “Не відпускайте сюди дітей! Зберіться краще і йдіть на Путіна!”

Служба безпеки України закликає поширити це відео серед своїх знайомих та близьких у РФ.

Україна не хоче воювати, але кожен, хто прийде до нас з війною – буде покараний. І потрапити в полон – це ще кращий сценарій для російських окупантів…

Разом переможемо!