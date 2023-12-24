"Мы воюем, помогаем бойцам и семьям": искренний разговор с капелланом Гарнизонного храма во Львове

Сегодня в канун святого Рождества и на передовой, и в военных госпиталях, и в семьях, ожидающих возвращения своих защитников, и в семьях, омраченных горем потери, будут по-разному праздновать. Но у всех есть одно желание, и все молитвы сосредоточены вокруг одного.

В такие дни вера и Бог становятся близкими каждому как никогда. В канун Рождества ведущая 24 Канала София Трощук поговорила с капелланом Гарнизонного храма святых Петра и Павла во Львове, отцом Романом Ментухом. Отец Роман рассказал, как храм помогает бойцам на фронте и в тылу, что ждет их дома и сказал такие важные Рождественские пожелания каждому христианину.

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Гарнизон и храм называются так, потому что это храм для военнослужащих. У него давняя история.

Храм расположен в центре сердца Львова, на улице Театральной. В течение своей 400-летней истории он был военным храмом.

В нем начали служить военные священники, которые основное время проводят именно в воинских частях. Большинство из нас также служит в Вооруженных Силах Украины и здесь, в храме, мы тоже имеем своеобразную ротацию, помогаем, служим для наших защитников и всей общины города Львова.

О важности празднования Рождества 25 декабря

Рождество в Гарнизонном храме мы празднуем 25 декабря. Запросы о переносе Рождества на эту дату были уже давно и мы все ждали, когда церковь соборно дойдет до этого решения. Когда наши епископы на Синоде постановили о переносе, мы только обрадовались этому.

Понимаем, что точную дату дня рождения Иисуса можно только предполагать. Но ранние христиане праздновали именно 25 декабря, и наш календарь, имевший эту погрешность, наконец-то ее исправил.

Мы празднуем с целым миром, пожалуй, и самое главное, чтобы вместе объединиться во встрече новорожденного Иисуса. Календарь – это как определенное знамя, сигнализирующее, где мое, где не мое. И для нас христиан – это великая радость, что мы празднуем все вместе.

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Христиане с мечом против зла

Позиция, что христиане – те, кто покорны и подставляют вторую щеку – это позиция людей, редко читающих Священное Писание. Иисус довольно часто в своих учениях говорит: "Я не пришел мир принести, я пришел принести меч для борьбы со злом".

Сам Иисус был тем, кто не подчинился злу, он побеждает зло, побеждает через свою смерть и воскресение.

Говоря слова, что нет большей любви, чем у того, кто кладет свою жизнь за ближних – он ставит это как величайшую ценность для христианина. Сегодня мы видим, что наши защитники готовы из-за своего христианского воспитания, из-за своей христианской морали идти беречь тех, кто за их плечами. Не просто убегать от зла, а защищать от него своих родных – это истинная христианская позиция.

Из всего нашего капелланского служения – самое сложное, когда я рядом с теми, кто прощается с другом, товарищем, родным человеком. Мы стараемся также поддерживать их близких, работаем с семьями, стараемся их собирать на совместные встречи, молитвы и просто быть рядом.

Мы понимаем, что ребята не просто что-то от себя отдали, а самих себя и мы только можем продолжать служить им. Мы, как христиане, верим, что они уже рядом с Богом и вместе с небесным войском продолжают защищать нашу Родину.

"Я вижу Иисуса среди наших бойцов"

Нашим защитникам-священникам на фронте мы стараемся постоянно помогать, привозить помощь от прихожан. Быть там – это огромная милость Божия и благодать, и всегда приятно, что мы имеем такую возможность.

Когда я впервые ехал к нашим воинам, очень волновался, чтобы не быть для них своеобразным балластом, но прибыв туда, понял, что они нуждаются в этом, радуются, что священники с ними там, на передовой.

Когда мы там молились с ними вместе в праздничной Божественной литургии, создается такое впечатление, что мы не там, не слышим выстрелы, а как будто в один момент вернулись в наши дома и наши семьи.

Однажды я с коллегами ехал на фронт, отвозил машину, с мыслью, что привезу для наших бойцов также Иисуса как священник. Мы несколько заблудились, когда доехали в ближайший населенный пункт, связались с нашими бойцами, они ответили, что отправят за нами Иисуса. Я подумал, что они шутят. Через несколько минут приезжает машина, выходит парень, у которого на груди написано "Иисус".

Я подумал сначала, что это позывной, а когда спросил, почему он именно такой, парень ответил, что это не позывной, а его настоящее имя. Оказалось, что его родители долгое время не имели детей, и однажды отец в молитве пообещал Богу, если тот подарит им ребенка, его назовут Иисус. И спустя 9 месяцев у них появился долгожданный сын.

Оказалось, что я ехал, чтобы привести к бойцам Иисуса, а у них уже есть свой. И бывает так часто, когда я встречаюсь с военными на фронте или в госпитале, именно они помогают мне встретить там Иисуса, среди них я вижу его.

О помощи храма бойцам и их семьям

Когда приходят к нам люди, нуждающиеся в психологической поддержке, мы работаем с психологами, есть своеобразный психологический хаб, к тому же бесплатный. Если речь идет о семьях, потерявших своих близких, мы имеем сопровождение и встречи с ними, переживание потери.

Ибо каждый, кто переживает потерю, знает, что это происходит в разные этапы. Мы стараемся такие семьи сплачивать рядом, матерей, детей, жен, для того, чтобы они могли, делясь своей болью друг с другом и чувствуя ту духовную любовь от Бога в молитве, лечить эти раны. Именно любовь помогает исцелить такие раны.

Военные в свое время помогли открыть дверь этого храма и с тех пор мы решили, что будем всячески помогать им. Начиная с 24 февраля 2022 года, храм постоянно поддерживает военных.

В начале полномасштабного вторжения были массовые запросы на каски, бронежилеты, медицину, продукты, средства обогрева, генераторы, сейчас вызовы уже другие – дроны, автомобили, другая техника. Ищем возможность от храма для протезирования или лечения воинов. Также мы работаем с семьями военных.

В начале полномасштабного вторжения многие наши защитники просили, чтобы мы приютили их жен, детей во Львове, нашли для них жилье. Помогаем семьям павших защитников, работаем с их детьми, организовываем рекреационные лагеря или другие виды отдыха, совместные встречи, паломничества.

Довольно часто к нам приходят с разными благотворительными инициативами. У нас есть сайт (https://kapelanstvo.info) и там есть реквизиты, где можно предложить помощь, а также есть фейсбук-страница (SaintsPeterandPaulGarrisonChurch). Перед нашими концертами мы даем ссылку для поддержки сборов, которым концерты посвящены.

Поздравления с Рождеством

Искренне желаем всем украинцам помнить, что Рождество – это светлый праздник, праздник домашнего уюта и праздник любви. Когда мы посмотрим на литургические тексты, увидим, что Бог приходит к своим людям именно тогда, когда миром овладевает большая тьма. К тому же дата празднования Рождества совпадает с днем, когда солнце начинает чуть-чуть дольше светить.

Мы искренне желаем, чтобы этот рождественский дух прихода нашего Спасителя в мир, всегда напоминал нам, что никакая тьма не устоит перед светом.

Иисус преодолел тьму, преодолел смерть, преодолел дьявола. Мы желаем, чтобы этот свет излучало каждое наше сердце. Чтобы мы были светилами, которые могли бы зажигать рядом с нами всех.

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Желаем вкусной кути и пампушек, пусть благодать Иисуса Христа будет рядом с теми, кто празднует этот праздник, на передовой, или в наших военных госпиталях, или в наших семьях, семьях, которые ждут своих родных с передовой, или в тех семьях, которые, к сожалению, будут с грустью праздновать это Рождество или в тех семьях, которые уехали далеко от своего дома.

Мы желаем, чтобы это домашнее тепло и свет Рождества окутали всех. И помните, что любовь Божия всегда победит. Христос рождается!