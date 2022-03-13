И о прекращении огня, и о выводе войск: Украина формирует требования к России

Украинская сторона активно готовится к четвертому раунду переговоров с российскими оккупантами. В настоящее время формируются итоговые документы.

Как объяснил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, на столе переговоров сейчас лежат разные предложения, передает 24 канал.

Актуально Тема "денацификации" в переговорах больше не звучит, – Подоляк

По словам Подоляка, сейчас все предложения находятся в условных рабочих группах.

В юридических форматах обсуждается, как могут выглядеть итоговые документы, ведь их нужно потом подписывать. Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча – четвертый раунд переговоров,

– сказал советник главы ОП.

То есть стороны приступили к оформлению договоренностей. Конкретикой относительно этого они не делятся. Михаил Подоляк отметил, что делегации договорились не комментировать содержание переговоров до того момента, когда все ключевые позиции будут согласованы.

В то же время известно, что на столе переговоров сейчас лежат разные предложения, в том числе:

прекращение огня,

вывод войск.

Когда состоятся будущие переговоры

Подоляк предположил, что четвёртый раунд переговоров может начаться уже 14 – 15 марта.

"Выходить дальше и просто проводить разговоры уже, наверное, не нужно. Мы обсудили все вопросы, мы сейчас эти вопросы пытаемся упаковать в какие-то юридические форматы", – рассказал Подоляк.

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