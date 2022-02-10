Министры после завершения переговоров провели совместный брифинг, сообщает 24 канал. На нем рассказали об обсуждаемых темах.

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Результаты встречи Кулебы и Рау

Стороны обсудили риск эскалации и пути противодействия российской агрессии. Глава МИД Украины отметил, что Украина стремится как можно быстрее разблокировать работу Трехсторонней контактной группы.

Он обратил внимание польского коллеги на то, что Москва блокирует доступ наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированную территорию. Глава МИД Украины попросил коллегу, чтобы СММ подготовила доклад о выдаче российских паспортов на оккупированных территориях Донбасса.

К слову, Рау планирует посетить линию разграничения между пророссийскими боевиками и украинскими военными на Донбассе.

ОБСЕ должна действовать решительно

Кроме того, украинский министр попросил ОБСЕ перестать быть пассивно-нейтральной организацией.

Нужно проявить активность и решительность в защите тех положений, тех основ ОБСЕ, для защиты которых она и была создана,

– заявил он.

Вопросы следует задавать России

Кулеба также отметил, что суждение России о "внутреннем конфликте в Украине" является абсурдом и манипуляцией.

"Москва продолжает утверждать, что меньше 3% Украины воюют против остальной страны. Это абсурд, манипулирование и искажение реальности", – сказал министр.

Он подчеркнул, что необходимо задавать Москве болезненные вопросы, а не ждать подготовки ответа.

Рау пообещал помогать Украине

В ответ Рау выразил свою обеспокоенность безопасностной ситуацией в Украине и вокруг нее. Как действующий глава ОБСЕ, он пообещал обеспечить продолжение поиска совместного решения по Украине.

Обратите внимание! На следующей неделе Рау планирует визит в Москву. Там он будет общаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Предыдущие заявления Рау об Украине: что известно

Збигнев Рау ранее заявил, что дальнейшая российская агрессия в отношении Украины может обернуться крупнейшим кризисом со времен Второй мировой войны. Он считает, что конфликт повлечет не только огромные человеческие потери, но и политические, и экономические последствия.

Глава польского МИД также отмечал, что важно не допустить развития военного сценария конфликта.

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