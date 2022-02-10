Міністри після завершення перемовин провели спільний брифінг, повідомляє 24 канал. На ньому розповіли про теми, які обговорювали.

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Результати зустрічі Кулеби та Рау

Сторони обговорили ризик ескалації та шляхи протидії російській агресії. Глава МЗС України зазначив, що Україна прагне щонайшвидше розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи.

Він звернув увагу польського колеги на теми, що Москва блокує доступ спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на окуповану територію. Очільник МЗС України попросив колегу, аби СММ підготувала доповідь про видачу російських паспортів на окупованих територіях Донбасу.

До слова, Рау планує відвідати лінію розмежування між проросійськими бойовиками та українськими військовими на Донбасі.

ОБСЄ має діяти рішуче

Крім того, український міністр попросив ОБСЄ перестати бути пасивно-нейтральною організацією.

Потрібно проявити активність та рішучість у захисті тих положень, тих засад ОБСЄ, для захисту яких вона і була створена,

– заявив він.

Запитання слід ставити Росії

Кулеба також зазначив, що судження Росії про "внутрішній конфлікт в Україні" є абсурдом та маніпуляцією.

"Москва продовжує стверджувати, що менш як 3% України воюють проти решти країни. Це абсурд і маніпулювання і спотворення реальності", – сказав міністр.

Він наголосив, що необхідно ставити Москві болючі питання, а не чекати підготовки відповіді.

Рау пообіцяв допомагати Україні

У відповідь Рау висловив своє занепокоєння безпековою ситуацією в Україні та навколо неї. Як чинний глава ОБСЄ він пообіцяв забезпечити продовження пошуку спільного рішення щодо України.

Зверніть увагу! Наступного тижня Рау планує візит у Москву. Там він спілкуватиметься з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Попередні заяви Рау про Україну: що відомо

Збігнєв Рау раніше заявив, що подальша російська агресія щодо України може обернутися найбільшою кризою з часів Другої світової війни. Він вважає, що конфлікт спричинить не тільки величезні людські втрати, а й політичні та економічні наслідки.

Глава польського МЗС також наголошував, що важливо не допустити розвитку військового сценарію конфлікту.

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