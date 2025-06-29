Летчик армейской авиации Сухопутных войск ВСУ Дмитрий "Апостол" в эфире 24 Канала рассказал, что помнит каждый свой вылет. Впрочем, хочет выделить вылет на Донецком направлении, когда ВСУ без передышки накрывала вражеская артиллерия.

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Как летчики адаптируются к опасности в небе

Россияне прятались в местной школе.

Мы парой вертолетов Ми-24 накрыли эту школу – снесли ее. Командир пехотной бригады даже выразил нам благодарность. Собственно, это одно из тех заданий, что запомнилось,

– сказал Дмитрий "Апостол".

Он добавил, что летчики пытаются адаптироваться к тому, что враг по ним стреляет и запускает ракеты. Именно поэтому они опускаются низко к земле.

Это спасает и помогает нам. Мы летаем достаточно низко, чтобы быть скрытыми и незаметными,

– сказал Дмитрий "Апостол".

Он добавил, что их главная задача – это поддержка переднего края пехоты. Они уничтожают противника там, где в этом есть острая необходимость.

Он также отметил, что восхищается теми летчиками, которые выполняли задачи по перевозке груза в "Азовсталь" в окруженном Мариуполе, и теми, кто участвовал в деблокаде острова Змеиный. Для Дмитрия эти летчики являются примером отважности и храбрости.