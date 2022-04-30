О санкциях, войне и восстановлении: Зеленский пообщался с Макроном, Джонсоном и Кассисом
Владимир Зеленский обсудил санкции, войну и восстановление Украины с президентом Франции, главой правительства Великобритании и президентом Швейцарии.
Поддержка Франции
Об этом Владимир Зеленский сообщил во время обращения 30 апреля, сообщает 24 канал. В частности, с президентом Франции Эмануэлем Макроном обсуждали взаимодействие по пути Украины в Европейский Союз.
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Говорил сегодня с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. О разных направлениях сотрудничества, прежде всего об оборонном. Также – о взаимодействии на пути Украины в Европейский Союз,
– сообщил Зеленский.
Президент подчеркнул, что на политические арене Украина уже де-факто стала неотъемлемой частью объединенной Европы.
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Также Зеленский обсудил оборонительную поддержку нашего государства с премьер-министром Британии Борисом Джонсом.
Проинформировал Бориса об актуальной ситуации на поле боя в районах активных столкновений и подробно – о ситуации на нашем востоке, в Мариуполе, на юге страны,
– сообщил Зеленский.
По его словам, лидеры свободного мира знают, что Россия сделала с Мариуполем. И это не остается без ответственности для России.
Гуманитарная помощь от Швейцарии
Владимир Зеленский также отметил, что провел переговоры с президентом Швейцарии Кассисом и поблагодарил за гуманитарную поддержку Украины и украинцев.
Обсудили посредническую роль Швейцарии в помощи украинцам, попавшим на территорию России. Предметно обсудили и подготовку к Конференции по послевоенному восстановлению нашего государства,
– добавил президент.
Зеленский раз подчеркнул, что правительство делает все, чтобы вернуть нормальную жизнь на деоккупированную часть нашей Украины. В частности, работа гуманитарных штабов идет на территории 93% деоккупированных населенных пунктов.
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