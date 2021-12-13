О "Северном потоке-2" и России: Кулеба впервые поговорил с новым главой МИД Германии

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок. Дипломаты обсудили актуальную ситуацию безопасности вдоль границы Украины.

Кулеба подтвердил приверженность Украины политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

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Также глава украинского МИД заявил, что наша страна высоко ценит то, что в коалиционном соглашении нового правительства Германии уделяется приоритетное внимание к восстановлению мира в нашем государстве.

Мы конструктивно настроены двигаться вперед в рамках процесса мирного урегулирования, который должен начинаться с вопросов безопасности. Уверены, что полное воплощение принципа "сначала безопасность" позволит добиться дальнейшего прогресса и в политической части Минских договоренностей,

– заметил Дмитрий Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина активно выступает за действенную работу нормандского формата как важной площадки для переговоров. Он поблагодарил Германию, которая вместе с Францией прилагает усилия для возвращения России за стол переговоров.

Он также приветствовал поддержку нашего государства со стороны других партнеров в контексте активизации процесса мирного урегулирования, подчеркнув неизменную позицию Киева: "Никакие решения об Украине не могут приниматься без Украины".

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В то же время Анналена Бербок заверила в непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства, готовности к совместной работе по сдвигу с места переговоров в нормандском формате.

Дипломаты упомянули о "Северном потоке-2"

Дмитрий Кулеба поблагодарил свою немецкую коллегу за четкую позицию относительно "Северного потока-2". Министры согласились, что к проекту должно применяться европейское энергетическое законодательство. Они также обсудили шаги по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы.

Главы МИД Украины и Германии договорились открыть новую страницу в двусторонних отношениях, в частности, активизировать сотрудничество в сферах:

развития альтернативных источников энергии,

производстве и транспортировке водорода,

увеличении объемов торговли и инвестиций.

В заключение Дмитрий Кулеба пригласил Анналену Бербок посетить наше государство с визитом в следующем году.