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О чем врал Дональд Трамп восемь раз в день

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Сколько раз в день врет Дональд Трамп
Сколько раз в день врет Дональд Трамп / Фото из открытых источников

Общество США внимательно относятся ко всем высказываниям своего президента. Впрочем, если какое-то выражение Дональда Трампа выпадет из виду, тогда журналисты позаботятся о том, чтобы такое высказывания не забылись и прошли тщательную проверку на общественном "детекторе лжи". В частности, это одна из задач специального проекта от The Washington Post под красноречивым названием "Fact Checker".

Об этом на своей странице рассказало издание The Washington Post.

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"Fact Checker" анализирует и классифицирует выступления Дональда Трампа и отслеживает каждое подозрительное его утверждение. Оказывается, за 558 дней своего президентства Трамп выдал 4229 ложных высказываний. А только за два летних месяца – до 978. В среднем это почти восемь утверждений в день. К слову, в первые сто дней своего президентства Трамп обманывал только 5 раз в день. Динамика роста ложных заявлений поразила журналистов The Washington Post, ведь в июне и июле этот показатель был больше в три раза и составил 16 обманов ежедневно.

Президент США Дональд Трамп начал врать втрое больше

Почти треть сомнительных высказываний Трампа касаются экономических вопросов, торговых соглашений и тому подобное. Президент, например, часто говорит о "невероятном успехе" в росте рабочих мест, хотя последние пять лет срока Барака Обамы имели лучшие показатели в этом аспекте. Также Трамп часто неправильно подает цифры из сферы экономики, чем демонстрирует фундаментальное непонимание экономических процессов. Еще одной важной темой, о которой часто говорит Трамп, является миграция. Только 30 раз за последние несколько месяцев президент говорил, что давно им обещана пограничная стена с Мексикой строится, хотя конгресс даже не предоставил финансирования для этого.

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А еще Трамп 150 раз говорил неправду о НАТО и особой роли его финансирования со стороны США, и 378 раз обманывал относительно вмешательства России в американские выборы. Впрочем, объективности ради, американские журналисты отмечают, что Трамп имеет склонность повторять снова и снова одно и то же утверждение, что также влияет на статистику.

Теги: Новости США Новости политики Дональд Трамп статистика
Источник: 24 Канал
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