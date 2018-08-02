Про що брехав Дональд Трамп вісім разів на день

Суспільство США дуже уважно ставляться до усіх висловлювань свого президента. Втім, якщо якийсь вислів Дональда Трампа випаде з уваги, тоді журналісти подбають про те, щоб таке висловлювання не забулось і пройшло ретельну перевірку на громадському "детекторі брехні". Зокрема, це одне з головних завдань спеціального проекту від The Washington Post під промовистою назвою "Fact Checker".

Про це на своїй сторінці розповіло видання The Washington Post.

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"Fact Checker" аналізує та класифікує виступи Дональда Трампа та відстежує кожне підозріле його твердження. Виявляється, за 558 днів свого президентства Трамп видав 4229 неправдивих висловлювань. А тільки за два літні місяці – аж 978. У середньому це майже вісім тверджень у день. До слова, у перші сто днів свого президентства Трамп обманював тільки 5 разів на день. Динаміка зростання неправдивих заяв вразила журналістів The Washington Post, адже у червні та липні цей показник був більшим утричі і становив 16 обманів щодня.



Президент США Дональд Трамп почав брехати утричі більше

Майже третина сумнівних висловлювань Трампа стосуються економічних питань, торговельних угод тощо. Президент, наприклад, часто говорить про "неймовірний успіх" у зростанні робочих місць, хоча останні п'ять років терміну Барака Обами мали кращі показники у цьому аспекті. Також Трамп часто неправильно подає цифри зі сфери економіки, чим демонструє фундаментальне нерозуміння економічних процесів. Ще однією важливою темою, про яку часто говорить Трамп, є міграція. Тільки 30 разів за останні кілька місяців президент говорив, що давно ним обіцяна прикордонна стіна з Мексикою будується, хоча конгрес навіть не надав фінансування для цього.

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А ще Трамп 150 разів говорив неправду про НАТО і особливу роль його фінансування з боку США, і 378 разів обманював щодо втручання Росії у американські вибори. Втім, заради об'єктивності, американські журналісти зазначають, що Трамп має схильність повторювати знову і знову одне і те ж твердження, що також впливає на статистику.