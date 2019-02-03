19:06
3 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Заоблачные рейтинги РФ. Почему россияне сбивают беспилотники
      Вєсті Кремля
      18:17, 2 февраля
      Вести.UA. Жир: Путинская птичка в кокошнике. Бессмысленные советы Азарова
      Вєсті.UA
      19:09, 2 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Блоги Ольга Черненко
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Ольга Черненко

      Письмо из Луганска: о дружбе и тоске по прошлому

      6
      Луганск сегодня
      Луганск сегодня

      Как думаете, мир вокруг себя создаем мы сами? Или все-таки это какая-то цепочка случайностей из "удачных" людей или обстоятельств? Мне, например, почти всегда везло и почти всегда мне попадались хорошие люди в коллективах.

      Чаще всего увлеченные своим делом, не склочные и искренние. Может быть, это я просто хотела их видеть именно такими?

      В начале войны – летом 2014 года оказалось, что почти все мое окружение резко поменялось. Мой рабочий коллектив распался, работы не стало, а большая часть друзей выехала. Те, что остались, "выгребали" из последних сил, и им было теоретически не до дружбы со мной или кем-то еще, но практически все было как бы не так – они находились в таком же сильнейшем душевном кризисе, как и я, переживая и переваривая свои потери.

      Я честно пыталась поддерживать отношения, как и раньше. Так, насколько это было возможно. Но, знаете, это было как бы неуместно в тот момент. А потом произошло еще кое-что – говорить все время о войне тоже ведь не всякому под силу: кто где прятался, куда уезжал, что видел, что потерял, где брал воду и что ел. Это как одна и та же пластинка снова и снова.

      Читайте также: Мода "ЛНР": детские утренники с кальяном и выпивкой

      После моего периода поисков прежних отношений наступила другая полоса – полного игнорирования. Я просто не могла общаться с теми, с кем мы душа в душу дружили до войны. Это стало проблемой для меня и того остатка моего окружения, кто еще хотел меня видеть.

      "Давай я приду с бутылкой вина", – писала мне бывшая коллега. А я хорошо понимала, что мы будем вспоминать как работали вместе до конца июля 2014 года, все еще цепляясь за надежду, что все как-то восстановится. Что мы будем пить и плакать о том, что потеряли, о том, что ушло безвозвратно и что уже вряд ли вернется в нашу жизнь. Я находила причины не встречаться, и уже обижались и не понимали меня.

      Искала причины не видеться с теми, кто возвращался в Луганск на один-два дня за вещами и документами, кто искал встреч со мной, а потом уже и не искал их. Меня не понимали, а мои отговорки очень походили на выдумки. Позже стала говорить прямо, что не в том душевном состоянии, чтобы встречаться и говорить о чем-то. Да, меня не понимали. Единственное, таких, как я было немало, кто не мог возвращаться к прошлому в любом виде, кто хотел жить только здесь и сейчас, потому что все эти камбэки были невыносимы.

      И, знаете, почему все так? Потому что все встречи с выехавшими напоминают экзамен. Потому что ты или вызываешь жалость своими рассказами, или невольно стараешься убедить их в том, что тебе здесь неплохо, типа, того, что и здесь жить можно.

      Читайте также: Принцип нынешнего Луганска: даже кухарка может управлять страной

      Еще это как экзамен: кого видел из прошлой жизнь? И как он или она? Кем работает? А если ты маниакально уверяешь, что с тобой все нормально (как будто убеждаешь в этом себя), это тоже как-то не так – ты выглядишь в глазах выехавших приспособленцем, которому все равно где жить, лишь бы его кормили.

      Моя бывшая коллега в одну из таких встреч успела рассказать мне всю свою жизнь в деталях за четыре последних года. Поиски работы как качели – вверх и вниз, сайты знакомств, свидания, вереница мужчин, новое замужество, снова новая работа. Слушала ее и испытывала сожаление, что… пошла на эту встречу. Мне нечего было рассказать о себе. И было бы честно просто не встречаться, как делала обычно.

      А, знаете, на зимние праздник мы обычно ходили по отделам. Несли из дома печености после выходных, пили душевный чай в перерыве. Но даже это я стараюсь не вспоминать сейчас, потому что в моей нынешней жизни мне нечего противопоставить той, ушедшей части жизни, в которой все это было.

      Читайте также: Будни "ЛНР": спорт как способ вырваться отсюда
      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Луценко, Медведчук та кримінальні авторитети: які ще козирі у руках Порошенка
      сегодня , 18:30 Луценко, Медведчук та кримінальні авторитети: які ще козирі у руках Порошенка
      Сергій Лещенко 81
      "Перешкоджав корупції": про самогубство льотчика АТО Волошина й повну безкарність можновладців
      сегодня , 18:00 "Перешкоджав корупції": про самогубство льотчика АТО Волошина й повну безкарність можновладців
      Дмитро Гнап 109
      Донбас, який (не)годує Україну: як росіяни згубили прогресивний регіон
      сегодня , 17:00 Донбас, який (не)годує Україну: як росіяни згубили прогресивний регіон
      Віталій Дейнега 209
      Кто такая Даяна Ястремская: история 18-летней звезды украинского тенниса
      сегодня , 16:45 Кто такая Даяна Ястремская: история 18-летней звезды украинского тенниса
      Ігор Саджениця 1543
      Як не витратити зайвого на навчання в ЄС
      сегодня , 16:01 Як не витратити зайвого на навчання в ЄС
      Блог Медіа 280
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук