Об "антиахметовском" законе и налогах: эксклюзивное интервью с Гетманцевым

В Верховной Раде был принят законопроект №5600 о налогах. Для этого проходили долгие и плодотворные переговоры с рядом экспертов.

Об этом сообщил в программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Также он рассказал о налогообложении овощей, птицеводства, государственном бюджете и укреплении украинских границ.

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О законопроекте №5600

Перед принятием законопроекта №5600 Сергей Фурса назвал его "драконовским" документом с такими же полномочиями для нереформированной налоговой. Теперь налоговая может посылать запросы в банки.

"Шокирующая" информация – налоговая может отправлять запросы! Она всегда могла посылать запросы в банки. В рамках законодательства "О банковской тайне" банки должны были раскрывать налоговой информацию, там ничего не меняется вообще.

В действующем законодательстве указано, что Государственная налоговая служба может направлять запрос, если у нее есть доказательства, свидетельствующие о нарушении. Сейчас такова норма закона.

Мы вставили одно слово и заменили "имеют доказательства, что могут свидетельствовать о нарушении". Потому что происходит нелепая ситуация. Проведем параллели. Например, чтобы мне допросить убийцу, нужно сначала установить, что преступление произошло, что этот человек действительно убийца, а потом его допросить.

Говоря о налоговых отношениях, если налоговая располагает информацией, которая может свидетельствовать об определенном правонарушении, она имеет право послать запрос. Это нормальные вещи.

Что известно о законопроекте №5600 Согласно ему должен произойти ряд изменений в Налоговом кодексе. Верховная Рада проголосовала за соответствующий документ в конце ноября. Документ, в частности, увеличивает плату за использование природных ресурсов Украины.

Более того, мы услышали бизнес. У нас были очень плодотворные и трудные переговоры с экспертами, которые давали конструктивные замечания по тексту законопроекта. Они говорили, что иногда налоговая посылает те же запросы и это тяготит бизнес.

Мы с этим согласились и дали право бизнесу не отвечать на запросы Государственной налоговой службы по одному и тому же вопросу или если те же документы ранее уже направили ГНС.



Гетманцев: "Мы услышали бизнес" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Плательщик может отказаться давать ответы на повторные запросы. Это баланс. Что мы говорим, когда упоминаем о налоговом законопроекте? Мы не должны жить в парадигме слоганов из соцсетей об "убийстве бизнеса" и "издевательствах".

Когда мы говорим о налоговом законопроекте, мы должны упоминать о балансе интереса бизнеса, интереса общества и интереса государства. Именно в комитете есть точка, где мы пытаемся найти этот баланс.

"Предохранители" нормы ко второму чтению

Что говорят в социальных сетях? "Убийство бизнеса состоит в том, что налоговая будет запрещать руководителям предприятий-должников уезжать за границу". Ставят точку и собирают под этим ругательства. Однако они не говорят о том, что эта норма ко второму чтению содержит несколько "предохранителей":

это должен быть налоговый долг, не налоговое обязательство, находящееся в суде, а налоговое обязательство по которому есть решение;

этот долг должен быть не уплачен в течение 240 дней;

долг составляет от 1 миллиона гривен, то есть мелкие должники не подпадают под эту конструкцию;

самое главное – решение относительно того, применять это или нет, должен принять суд, а не налоговая. ГНС может просто обратиться в суд, а суд – оценив все обстоятельства дела, принять решение.

С другой стороны, если человек – алиментщик, не платит алименты или, например, задолжал вам деньги, вы можете пойти в суд и запретить ему выезжать за границу. Относительно публичного долга такого нет.

Мы действительно верим в то, что частный долг должен иметь больший уровень защиты, чем публичный долг человека перед всем обществом? Кого мы защищаем?

Комментарий от нашего зрителя: "Очень похоже, что на средства физлиц государство хочет повысить поступление в казну. Законопроект №5600 – это издевательство над налогоплательщиками, средний класс не может встать на ноги после коронакризиса и локдаунов".

Как только вы услышали цитату псевдоэкспертов, разгоняемых соцсетями. Какого малого и среднего бизнеса касается этот законопроект?

Когда вы задаете такой вопрос, наша дискуссия заканчивается одним – я спрашиваю взаимно, какие конкретно нормы №5600 касаются простых людей, малого и среднего бизнеса. Их там нет.

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Есть вопросы, сложные по своей природе – это налоги. Если ты хочешь в этом разобраться, открываешь текст и пытаешься разобраться в комментариях моих, Минфина, специалистов, видишь, какие именно нормы кого касаются в этом законопроекте.

Самое главное – кто и почему его дискредитирует. Тот, кто его дискредитирует, иногда – просто неграмотный человек, а иногда – человек, выполняющий чей-то заказ.

Полное интервью с Даниилом Гетманцевым: смотрите видео

Вы хотите людям насаждать этот законопроект или хотите, чтобы люди вас понимали и поддерживали, даже если человек не читает ваши комментарии?

Я хочу, чтобы в нашей стране была справедливая, прозрачная налоговая система, которую понимают люди. Я для этого делаю все возможное, в частности, никогда не отказываюсь комментировать ни одного, даже неудобного, вопроса. У меня появляются интервью еженедельно.

Но если люди не будут заниматься самообразованием, не будут читать самостоятельно те вещи, которые они критикуют, мы не можем рассчитывать на то, что построим цивилизованную экономику и финансовую систему, если будем притворяться детьми, которые не умеют читать.

О налогообложении овощей

По нормам закона о налогообложении овощей, выращенных на земельном участке… Это бабушка должна платить 18% от стоимости яблок, которые вырастила у себя на огороде?

Приблизительно четвертая часть закона посвящена налогообложению земель, которые возделывают "втемную". У нас есть треть земель сельскохозяйственного назначения, которые возделывают. Но ни государство, ни органы местного самоуправления их "не видят" вообще.



Гетманцев рассказал о налогообложении овощей / Фото Валентины Полищук, 24 канала

Поэтому предполагается введение минимального налогового обязательства, которое будет облагаться налогом в определенном объеме – 4% от нормативной денежной оценки земли на гектар должно составлять ваше минимальное налоговое обязательство.

Если его обрабатывают "втемную", как мы узнаем, что с него продают?

В том-то и дело. Если существует гектар сельскохозяйственной земли вне населенного пункта – это важно. Все, что существует в пределах села, поселка или города, вообще не касается этого налога.

Но если за пределами населенного пункта участок, мы считаем, что он должен приносить доход и плата за этот доход должна составлять не менее 4% от нормативной денежной оценки земли.

В то же время, эти 4% можно оплатить по-разному. Это может быть налог на доходы физических лиц арендодателю, уплачиваемому предприятием, или налог на прибыль предприятия.

Все налоги рассчитываются с этой суммы и нужно уплатить только разницу. Почему? Потому что в целом государством аграрии уже платят более 4% – 6%, 7%. Однако есть люди, которые находятся в абсолютной "темноте".

Обратите внимание Не касается рядовых граждан, – Марченко о налогообложении овощей

Нам оппозиция говорит: "Вы хотите обложить единоличников". Мы не хотим обложить единоличников, мы хотим им выплатить деньги, чтобы они вышли из тени. Если единоличник, обрабатывающий 10 гектаров земли, просто зарегистрируется как сельское фермерское хозяйство, будет иметь от государства:

5 тысяч гривен в год дотаций на гектар;

5 тысяч гривен на корову – до 50 коров на хозяйство;

выплату 36 тысяч гривен в год пособия на учет.

Что такое "ресурсный" законопроект Это документ, предусматривающий налогообложение овощей, выращенных на земельном участке. В то же время, он будет касаться не рядовых граждан, а "нелегальных дельцов".

Там собственно учета нет, но такая дотация есть и государство ее тоже выплачивает. Государство за него и членов сельского фермерского хозяйства будет платить Единый социальный взнос, то есть пенсию, такого нет даже у ФЛП.

Это абсолютно аномальные условия для помощи фермерам. И по этому налогу у них есть скидка 50%. Просто зарегистрируйся, чтобы тебя видели, получи от государства дотации и живи спокойно, корми свою семью.

Мы совершенно понимаем, что это самый тяжелый труд – труд единоличника. И мы хотим помочь ему. Пока мы не поймем, что прозрачный, чистый, белый бизнес – это правильно, пока мы будем прятаться – не построим нормальную экономику. Будем воровать сами у себя.

О налоге на птицеводство

Так называемая поправка Косюка – единственный налог для птицефабрик – депутаты увеличили более чем в 50 раз, но в то же время птицеводство вообще изъяли из упрощенной системы налогообложения.

Это была моя принципиальная позиция. Мы считаем, что это абсолютно коррупционная льгота, которую предоставили в течение прошлого созыва. В чем коррупционность: единый налог IV группы уплачивается исходя от объема обрабатываемых земель.

Есть логика в том, что ты можешь определить, что, например, гектар должен приносить такой доход и 300 гривен от этого дохода берет местный бюджет. А птицеводство совершенно не зависит от земли, на которой стоит фабрика. Доход формируется там по-другому. Они ведь не возделывают эту землю.

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Так же как и фабрика по легкой промышленности – там тоже есть лен, например, но они не платят единый сельскохозяйственный налог IV группы. А здесь при 62 миллиардах дохода отрасль заплатила 17 миллионов в 2020 году.

Это ведь абсолютная коррупционная вещь. В то же время, производители курятины в нашем государстве – это мощные мировые гиганты. Эта поправка касается и яйца, и курятины.

Мы перевели их в общую систему налогообложения. Платите, пожалуйста, нормально, как платят все крупные предприятия в Украине. Они попытались вообще сбить это, пытались поставить поправку в подтверждение.

Я не голосовал за нее, она прошла, но вместе с тем другая поправка, которая убирала их из этой системы и собственно реализовала это решение, устояла. Поэтому мы можем говорить, что с 1 января им нужно переходить на общую систему налогообложения. Это совершенно правильная вещь. Я всегда стоял на позиции ликвидации коррупционных льгот.

О госбюджете

Соцвыплаты в бюджете на 2022 год повышаются на 3 – 5%, в то же время инфляция – примерно 9,6%. Выходит, что самые бедные снова становятся еще беднее?

Нет. 3 – 5% – это неправильная цифра. Соцвыплаты повышаются. Но если мы говорим о прожиточном минимуме, он действительно не повышается так, как бы нам хотелось. Он снизился вдвое, может быть, так уже говорить нельзя, но при предшественниках.

! В 2013 году прожиточный минимум был равен фактическому прожиточному минимуму, это было абсолютно преступное решение, но мы его сейчас исправляем. Сделать это непросто.

Мы помогаем определенным категориям граждан. Можем говорить, что уже сегодня за 2,5 года на 30% выросла средняя пенсия. Мы индексируем пенсии каждый год, а не под выборы. Индексируем пенсию военным пенсионерам и научным работникам, что также не делали.

Основные показатели бюджета на 2022 год / Инфографика 24 канала

Мы производим доплаты людям 80+ и 85+ лет. Если говорить о бюджете следующего (2022 – 24 канал) года, мы беспрецедентно повышаем заработные платы медикам вдвое. У нас врач получит минимальную заработную плату 20 тысяч гривен, а средняя будет 24 тысячи гривен.

Если мы говорим о медсестрах – 13,5 тысяч гривен. На это решение тратят 34,5 миллиарда. Нужно ли повышать заработную плату учителям и полицейским? Безусловно, это нужно делать.

Мы не можем сделать это одновременно, пока у нас половина экономики в тени, и пока у нас самый бедный бюджет Европы. Это верно. Будем взрослыми людьми и будем выходить из реалий, а не из сказок, которые рассказывает оппозиция.

Об укреплении границ

Первый вопрос, который стоит на повестке дня, это возможность полномасштабного вторжения России. Денис Монастырский говорил, что нужно 17 миллиардов в год, чтобы укреплять границы. Но вместо них в бюджет 2022 дали 700 миллионов, а на строительство дорог – 19 миллиардов гривен. Зачитаю комментарий: "Дороги мы строим для танков России?"

Строительство границы – это прежде всего проект, требующий финансирования и это определенный процесс. Поэтому для старта этой программы достаточно денег. Если вы говорите о дорогах – то на них выделили гораздо больше, чем 19 миллиардов в следующем году (2022 – 24 канал).

Читайте подробнее Для старта денег достаточно, – Гетманцев об укреплении границы Украины

Дороги, как и "Большая стройка", и школы, и детсады – являются абсолютным нашим приоритетом. Бюджет – это постоянно политика, это постоянно выбор меж политическими целями тех либо других партий.

Кстати, мы 28 лет говорили, что нужно строить дороги, с этим лозунгом шли все политические силы. Но когда мы действительно начали их строить, мы вызвали большую критику. Мне кажется, лучше пусть нас критикуют за дороги, чем за то, что мы что-то украли.

Странно слышать, что вы говорите о том, что в приоритете дороги, когда у нас может начаться полномасштабная война…

Мы выделяем необходимые деньги для составления соответствующей проектной документации и на границу. Кстати, границу не строили в нашем государстве 29 лет. Никого это вообще не волновало. Где были вопросы?

Но не было таких вторжений…

Вторжения у нас не было с 2014 года… Мы этот процесс акцентировали, начали делать, и мы его доведем до конца. Равно как и доведем до конца то, что дороги у нас станут европейского уровня. Люди видят, как это происходит.

В первой части интервью с Даниилом Гетманцевым читайте об экономическом паспорте украинца, Фонде для будущих поколений и "антиахметовском законе".