Кроме этого, необходим определенный процесс. Такое мнение в эфире авторской программы Екатерины Соляр высказал глава налогового комитета Верховной Рады Данило Гетманцев.

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Гетманцев: Доведем процесс до конца

По его словам, строительство границы – это, прежде всего, проект, требующий финансирования.

Поэтому для старта программы – достаточно денег,

– подчеркнул Гетманцев.

Он отметил, что из бюджета выделяют необходимые финансы для составления соответствующей проектной документации и на границу.

"Мы этот процесс сакцентировали, начали делать и доведем до конца. Равно как и доведем до конца то, что дороги у нас станут европейского уровня. Люди видят, как это происходит", – заметил Гетманцев.

Укрепление украинских границ: главное

По информации иностранных СМИ и разведки Россия активно наращивает свое присутствие возле украинских границ.

О росте количества войск сообщил и министр обороны Алексей Резников.

По словам экспертов, пока не стоит паниковать, но к отражению агрессии нужно готовиться.

Потому Вооруженные силы Украины усиливают границы с Россией и Беларусью мощными комплексами.

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