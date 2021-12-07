Окрім цього, потрібен певний процес. Таку думку в ефірі авторської програми Катерини Соляр висловив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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Гетманцев: Доведемо процес до кінця

За його словами, будівництво кордону – це насамперед проєкт, який вимагає фінансування.

Тому для старту програми – достатньо грошей,

– наголосив Гетманцев.

Він зауважив, що з бюджету виділяють необхідні фінанси для складання відповідної проєктної документації і на кордон.

"Ми цей процес закцентували, почали робити і доведемо до кінця. Так само як і доведемо до кінця те, що дороги у нас стануть європейського рівня. Люди бачать, як це відбувається", – зауважив Гетманцев.

Укріплення українських кордонів: головне

За інформацією іноземних ЗМІ та розвідки, Росія активно нарощує свою присутність біля українських кордонів.

Про зростання кількості військ повідомив і міністр оборони Олексій Резніков.

За словами експертів, наразі не варто панікувати, але до відбиття агресії потрібно готуватися.

Тому Збройні сили України посилюють кордони з Росією та Білоруссю потужними комплексами.

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