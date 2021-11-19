Наші захисники використали новітні комплекси РЕБ "Буковель-AD R4". Спільнота InformNapalm отримала унікальні кадри зброї.
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Комплекс – для боротьби з ворожими БПЛА
На Сході українські військові використовують такий комплекс вже кілька років. Його застосовують для того, щоб боротися із ворожими безпілотниками.
Розробники постійно намагаються удосконалювати РЕБ "Буковель-AD R4". Адже ворог теж активно розвиває свої БПЛА.
Комплекс РЕБ "Буковель-AD R4" використовують для боротьби з БПЛА / Фото InformNapalm
Відтак вже у 2021 році комплекс зміг фіксувати безпілотники держави-окупанта "Орлан-10" на відстані до 100 кілометрів. Водночас придушення ворожих комплексів здійснюється на відстані до 20 кілометрів.
Особливість РЕБ "Буковель-AD R4"
Особливість комплексу – не тільки у фіксації БПЛА на далекій відстані. Військові можуть розгорнути його у бойове положення всього за 2 хвилини.
Нагадаємо, що 16 листопада ЗСУ захопили російський безпілотник "Орлан-10", який перетнув лінію розмежування.
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