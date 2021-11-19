Наши защитники использовали новейшие комплексы РЭБ "Буковель-AD R4". Сообщество InformNapalm получило уникальные кадры оружия.

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Комплекс – для борьбы с вражескими БПЛА

На Востоке украинские военные используют такой комплекс уже несколько лет. Его применяют для того, чтобы бороться с вражескими беспилотниками.

Разработчики постоянно пытаются совершенствовать РЭБ "Буковель-AD R4". Ведь враг тоже активно развивает свои БПЛА.

Комплекс РЭБ "Буковель-AD R4" используют для борьбы с БПЛА / Фото InformNapalm

Поэтому уже в 2021 году комплекс смог фиксировать беспилотники государства-оккупанта "Орлан-10" на расстоянии до 100 километров. В то же время подавление вражеских комплексов осуществляется на расстоянии до 20 километров.

Справка. "Орлан-10" – это беспилотный авиационный комплекс, который помогает наблюдать за объектами в труднодоступной местности. БПЛА разработало российское предприятие "Специальный технологический центр". Государство-агрессор систематически использует беспилотник на Донбассе.

Особенность РЭБ "Буковель-AD R4"

Особенность комплекса – не только в фиксации БПЛА на дальнем расстоянии. Военные могут развернуть его в боевое положение всего за 2 минуты.

Напомним, что 16 ноября ВСУ захватили российский беспилотник "Орлан-10", который пересек линию разграничения.

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