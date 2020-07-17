Денис Малюська хорошо знает право и способен его совершенствовать. Также благодаря ему у украинских топовых чиновников теперь есть возможность отсиживать свои сроки за преступления в ВИП-камерах платных тюрем.

Пообщались с министром юстиции Украины Денисом Малюськой в программе "БезМаски-шоу" на 24 канале.

О продаже животных

Не видела у вас домашнего животного. Хотя в фейсбуке писали, что пытались купить собачку.

И собачка стоила 11 тысяч гривен. Где же я ее куплю? Нет, возможно, я еще куплю. Там идет очередь оплаты. Сейчас еще дедлайн для оплаты не наступил.

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Она (собака – 24 канал) опасна. Я ее не планировал домой приводить. Она кусает, а у меня маленькие дети. Собственно, еще дефицит времени дается в знаки. Если время появится – я лучше посмотрю за обучением или поиграю со своими детьми, чем потрачу время на прогулку с собакой.

Что известно об истории с собакой – читайте здесь.

Я правильно понимаю, вы сейчас пытаетесь протолкнуть закон, который запретит продавать животных на аукционах за долги?

Точно. И не только закон, но и постановление Кабмина, которое просто даже продажу сделает невозможной. Будет безвозмездная передача в специализированные учреждения, которые будут заниматься уходом.

Эта история появилась тогда, когда я опубликовал, что собачку мы продаем, потому что она конфискована государством. Следующее еще интереснее – медведи и львы. Тогда экологическая общественность сказала, что их нельзя продавать ни в коем случае, надо кому-то бесплатно отдать.

А что тогда будет в соответствии с законом с такими депутатами, как Евгений Брагар, который предлагает собачек продавать?

Этого никогда не было и не будет. Все истории с продажей собак, которые были в прошлом, это не взыскание за долги. Это конфискация по решению суда за ненадлежащее содержание животных.

О сообщениях в фейсбук

Владимир Зеленский просил Кабмин меньше постить сообщений в фейсбуке, а больше работать. Вас это правило не касается?

Нет, эта формулировка немного была другой. Месседж президента был о том, что не нужно слишком переживать за лайки и нравиться публике. Нужно двигаться по курсу, который важен для государства, а не переживать публикой в фейсбуке.

Вас это не касается? У вас есть сообщения на столе, под столом, вверх ногами, в розовых костюмах, с Дубинским и Венедиктовой.

Очень однозначные политики – все были в списке одной партии на выборах. Я тоже из "Слуги народа", даже один день проработал депутатом. И Дубинский, и госпожа Венедиктова – все были моими коллегами по партийным спискам. Почему бы с ними не сфотографироваться?

А по поводу фотографий – никто замечаний не делал. Они не мешают в работе. Наоборот, можно получить какую-то критику и информацию, о которой я, возможно, не знал.

Денис Малюська / Фото с Фейсбук

Так это не погоня за лайками, попытка спровоцировать публику или понравиться ей?

Понравиться? Нет. Понравиться – это немножко другое. Спровоцировать, конечно, да.

Для чего это?

Привлечь внимание к своей работе, результатам, которых мы достигли. Есть немало политиков, коллег, которые сделали очень много, но общество об этих результатах не знает.

Достижения в Минюсте

Какие достижения в Министерстве юстиции? Сколько людей уволили, как реформировали?

Уволили мы много людей и я бы не сказал, что это достижение. Мне не очень нравится увольнять людей, но это необходимость. Мы уволили практически всех топов. В Департаменте, где была самая коррупционная репутация, мы уволили почти весь персонал – около 80%.

Мы пропустили через сито конкурсов всех руководителей территориальных подразделений. Лишь несколько осталось работать вместе с нами. На самом деле кадровое обновление было огромное.

Была ротация между правительствами, поэтому другие министры были вынуждены снова проверять кадры. У меня такого недостатка не было. Я остался с командой, за все время ни оди заместитель министра уволен не был. Я их работой доволен.

Вы постили фото, где одна из ваших заместительниц была в ярких красных колготках. У вас есть дресс-код в Минюсте?

Нет, никаких правил мы не устанавливаем. Очень часто мои коллеги и я также приходим в джинсах. Есть требования к работе. Человек должен работать и показывать результат, а в одежде – меня это меньше всего волнует.

Сейчас одна проблема – надо решить, ходим ли на работу в шортах. А так, в принципе, главное, чтобы человек работал, не брал взятки и был эффективным.

Дресс-код в Минюсте / Фото с Фейсбук

Зеленский тоже позиционировал себя, как человек свободных взглядов и стиля кэжуал. Сейчас мы видим его только в пиджаке и галстуке.

Это все-таки президент. Я министр, у меня меньше ответственности.

О последнем разговоре с президентом

Какие у вас отношения с президентом?

Рабочие. Он мой руководитель.

Зачем вы взяли на себя вину за "убийство Эрики"?

Не всю же ответственность по убийстве этой несчастной Эрики нести президенту.

Что известно об "убийстве Эрики"? Президент Владимир Зеленский вечером 17 марта традиционно обратился к украинцам с новой информацией о коронавирусе, карантине и советами для граждан, которые пока не смогли вернуться домой из других стран.



Однако во время трансляции обращения Зеленского на телеканале ICTV забыли выключить титры из сериала. Перед обращением главы государства в эфире телеканала транслировали детективный сериал "Нюхач".



​Так, во время обращения Зеленского на телеэкране появлялись фразы: "Это я убила Эрику", "Она забрала у меня любимого человека", "Почему убила? Почему не от руки?", "Кристиан, принеси лестницу!" и тому подобное.

Было известно, как президент отреагировал на это?

Нет, я с президентом никогда не обсуждал свои посты в фейсбуке и не уверен, что он знает о них. Мы все больше о работе.

А что именно обсуждаете? Последний разговор о чем был?

Последняя беседа была на селекторном совещании по поводу судей и того, что у нас огромное количество мест, не занятых судьями.

Судьи не успевают оперативно выносить решения. Кроме того, целые суды выходят на карантин, перестают работать. Это проблема, которая требует законодательного урегулирования и просто надо определиться, что мы делаем с судебной реформой. То есть в этом контексте был последний разговор.

Владимир Зеленский / Фото Офис Президента

Что вы будете делать с Окружным судом?

Именно окружной суд и тема классической реформы – это больше к Офису Президента. Мы сосредоточены на инфраструктуре вокруг этой реформы. Частично мы занимаемся реформой судебной системы. К примеру, суды присяжных или возмещение средств пострадавшим. Но это точечные вещи. Магистрально судебная реформа за Офисом Президента.

О Гончарука и Шмыгаля

Вы уже упомянули, что были народным депутатом и были в списке "Слуги народа". Почему вы так сразу пошли в Кабмин? Кто вам предложил возглавить министерство?

Очевидно, Алексей Гончарук.

Вы были с ним друзьями, насколько я понимаю?

Конечно, друзьями и коллегами. Были и остаемся.



Алексей Гончарук / Фото Getty Images

Вы активно его поддерживали, когда против него Дубинский вел черную кампанию, которая дискредитировала его. И все же, вы остались в правительстве Шмыгаля. Почему?

Я пришел в правительство не потому, что меня пригласил друг и я выполнил его просьбу. Я пришел работать, делать те реформы, которые стояли перед мной.

Но многие решили не работать со Шмыгалем.

Это их личное решение. Условия мою работу не изменили. Как премьер, так и президент остались лояльными и разделяют мои взгляды. Если это изменится, тогда, конечно, готов уйти.

Кто лучший руководитель: Алексей Гончарук или Денис Шмыгаль?

Это как моих детей спрашивают: кого больше любишь – маму или папу. Неправильный вопрос, поэтому нет ответа на это. Оба премьера – красивые, умные, талантливые руководители и управленцы, которые работают в совершенно разных условиях.

Один работал после выборов: новая команда, большие ожидания, подъем, возможно, и завышенные ожидания. А другой пришел на должность во время эпидемии. Соответственно его задача не обеспечивать рост экономики, а хотя бы уберечь ее от большого падения.

О министре Авакове

Кто самый эффективный министр в вашем правительстве?

Надо спрашивать премьера, президента или вообще экспертов.

Мы ответ президента знаем.

А какой был его ответ?

Министр внутренних дел Арсен Аваков.

Возможно. У него самое большое министерство, самая большая сфера.

Поговаривают, что у вас с Арсеном Аваковым достаточно хорошие отношения сложились и что вы едва ли не его протеже.

Протеже? О, нет. У меня абсолютно нормальные отношения со всеми министрами были и в предыдущем правительстве, и в этом.



Арсен Аваков / Фото пресс-службы Кабмина

В Украине продолжаются митинги против произвола правоохранителей и за отставку Авакова. Как в этих условиях меняется подход к воспитанию детей? Что вы им объясняете по поводу этого?

Наверное, я плохой отец, я ведь ничего по этому поводу им не объясняю. Специфика этого мира в том, что они узнают много информации самостоятельно. И только когда у них есть какое-то непонимание – подходят и спрашивают.

Это привилегии огромной массы разнообразных средств коммуникации в том, что дети знают очень много. Более того, они про меня знают больше из интернета, чем я им рассказываю. Я их не учил словам СИЗО, камеры или иной тюремной терминологии.

Что объяснять детям: полиция нас защищает ли она убивает?

Что объяснять детям относительно молотка? Это строительный инструмент. Или им можно кого-то убить? Может быть и то, и то. Просто шансы на то, что молоток или топор будет оружием и кого-то убьет, – гораздо меньше, чем то, что их используют по основному назначению.

С полицией то же самое: ей нужно доверять, нужно слушать, приказы нужно выполнять, законодательство нарушать не надо. Но всегда надо заботиться о своей безопасности. И всегда думать о том, что иногда система может сработать не так. Так же, как это может случиться с топором или молотком.

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У вас были ошибки молодости: вы попали в отделение полиции или в СИЗО?

Нет, никогда такого не было. Вряд ли это было бы возможным, потому что мой отец работал в милиции.

Потому что вас бы "отмазали"?

Нет. Я находился под постоянным вниманием своих родителей. Я вырос и учился в школе в небольшом городке. Мама была завучем школы, где я учился. Соответственно, она знала все, что я делаю в школе. Я за всю жизнь не прогулял ни одного урока и был круглым отличником в школе и в университете. Сложно было в таких условиях сделать какую-то ошибку.