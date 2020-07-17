Денис Малюська добре знає право та здатен його вдосконалювати. Також завдяки йому українські топові чиновники тепер мають можливість відсиджувати свої терміни за злочини у ВІП-камерах платних в'язниць.

Поспілкувалися з міністром юстиції України Денисом Малюською у програмі "БезМаски-шоу" на 24 каналі.

Про продаж тварин

Не бачила у вас домашньої тваринки. Хоч у фейсбуці писали, що намагалися купити собачку.

Та собачка коштувала 11 тисяч гривень. Де ж я її куплю? Ні, можливо, я ще куплю. Там йде черга оплати. Зараз ще дедлайн для оплати не настав.

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Вона (собака – 24 канал) небезпечна. Я її не планував додому приводити. Вона кусає, а в мене маленькі діти. Власне, ще дефіцит часу дається в знаки. Якщо якийсь час з'явиться – я краще подивлюсь за навчанням чи пограюся зі своїми дітлахами, ніж витрачу час на прогулянку з собакою.

Що відомо про історію з собакою – читайте тут.

Я правильно розумію, ви зараз намагаєтесь проштовхнути закон, який заборонить продавати тварин на аукціонах за борги?

Точно. І не тільки закон, але й постанову Кабміну, яка просто навіть продаж зробить неможливим. Буде безоплатна передача у спеціалізовані установи, які займатимуться доглядом.

Ця історія з'явилась тоді, коли я опублікував, що собачку ми продаємо, тому що вона конфіскована державою. Наступне ще цікавіше – ведмеді і леви. Тоді екологічна спільнота сказала, що їх не можна продавати у жодному разі, треба комусь безплатно віддати.

А що тоді буде у відповідності до закону з такими депутатами, як Євгеній Брагар, який пропонує собачок продавати?

Цього ніколи не було і не буде. Всі історії з продажем собак, які були в минулому, це не стягнення за борги. Це конфіскація за рішенням суду за неналежне утримання тварин.

Про дописи у фейсбук

Володимир Зеленський просив Кабмін менше постити дописів у фейсбуці, а більше працювати. Вас це правило не стосується?

Ні, це формулювання трохи було інше. Меседж президента був про те, що не потрібно надто перейматися лайками і подобатися публіці. Потрібно рухатися курсом, який важливий для держави, а не перейматися публікою у фейсбуці.

Вас це не стосується? У вас є дописи на столі, під столом, догори ногами, в рожевих костюмах, з Дубінським і Венедіктовою.

Дуже однозначні політики – усі були у списку однієї партії на виборах. Я теж зі "Слуги народу", навіть один день пропрацював депутатом. І Дубінський, і пані Венедіктова – всі були моїми колегами по партійних списках. Чому б з ними не пофотографуватися?

А з приводу фотографій – ніхто зауважень не робив. Вони не заважають у роботі. Навпаки, можна отримати якусь критику та інформацію, яку я, можливо, не знав.



Денис Малюська / Фото з Фейсбук

То це не гонитва за лайкам, спроба спровокувати публіку чи сподобатися їй?

Сподобатися? Ні. Сподобатися – це трошки інше. Спровокувати, звичайно, так.

Для чого це?

Привернути увагу до своєї роботи, результатів, яких ми досягли. Є чимало політиків, колег, які зробили дуже багато, але суспільство про ці результати не знає.

Досягнення у Мін'юсті

Які досягнення у Міністерстві юстиції? Скільки людей звільнили, як реформували?

Звільнили ми багато людей і я б не сказав, що це досягнення. Мені не дуже подобається звільняти людей, але це необхідність. Ми звільнили практично усіх топів. У Департаменті, де була найбільш корупційна репутація, ми звільнили майже увесь персонал – десь 80%.

Ми пропустили через сито конкурсів усіх керівників територіальних підрозділів. Лише кілька залишилось працювати разом з нами. Насправді кадрове оновлення було величезне.

Була ротація між урядами, тому інші міністри були вимушені знову перевіряти кадри. У мене такого недоліку не було. Я залишився з командою, за весь час жодного заступника міністра звільнено не було. Я їх роботою задоволений.

Ви постили фото, де одна з ваших заступниць була в яскравих червоних колготках. У вас є дрес-код у Мін'юсті?

Ні, жодних правил ми не встановлюємо. Дуже часто мої колеги і я також приходимо в джинсах. Є вимоги до роботи. Людина повинна працювати і показувати результат, а в якому одягу – мене це найменше хвилює.

Зараз одна проблема – треба вирішити, чи ходимо на роботу в шортах. А так, в принципі, головне, щоб людина працювала, не брала хабарі та була ефективною.



Дрес-код в Мін'юсті / Фото з Фейсбук

Зеленський теж позиціонував себе, як людина вільних поглядів і стилю кежуал. Зараз ми бачимо його тільки у піджаку і краватці.

Це все-таки президент. Я міністр, у мене менше відповідальності.

Про останню розмову з президентом

Які у вас стосунки з президентом?

Робочі. Він мій керівник.

Навіщо ви взяли на себе провину за "вбивство Еріки"?

Не всю ж відповідальність зі вбивство цієї нещасної Еріки нести президенту.

Що відомо про "вбивство Еріки"? Президент Володимир Зеленський ввечері 17 березня традиційно звернувся до українців з новою інформацією про коронавірус, карантин та порадами для громадян, які поки не змогли повернутися додому з інших країн.



Проте під час трансляції звернення Зеленського на телеканалі ICTV забули вимкнути титри із серіалу. Перед зверненням глави держави в ефірі телеканалу транслювали детективний серіал "Нюхач". Президент Володимир Зеленський ввечері 17 березня традиційно звернувся до українців з новою інформацією про коронавірус, карантин та порадами для громадян, які поки не змогли повернутися додому з інших країн.Проте під час трансляції звернення Зеленського на телеканалі ICTV забули вимкнути титри із серіалу. Перед зверненням глави держави в ефірі телеканалу транслювали детективний серіал "Нюхач". Так, під час звернення Зеленського на телеекрані з'являлись фрази: "Це я вбила Еріку", "Вона забрала в мене кохану людину", "Чому вбила? Чому не від руки?", "Крістіане, принеси драбину!" тощо.

Було відомо, як президент відреагував на це?

Ні, я з президентом ніколи не обговорював свої пости у фейсбуці і не впевнений, що він знає про них. Ми все більше про роботу.

А що саме обговорюєте? Остання розмова про що була?

Остання розмова була на секторній нараді з приводу суддів і того, що у нас величезна кількість місць, не зайнятих суддями.

Судді не встигають оперативно виносити рішення. Крім того, цілі суди виходять на карантин, перестають працювати. Це проблема, яка потребує законодавчого врегулювання і просто треба визначитись, що ми робимо з судовою реформою. Тобто в цьому контексті була остання розмова.



Володимир Зеленський / Фото Офіс Президента

Що ви будете робити з Окружним судом?

Саме окружний суд і тема класичної реформи – це більше до Офісу Президента. Ми зосереджені на інфраструктурі навколо цієї реформи. Частково ми займаємось реформою судової системи. До прикладу, суди присяжних або відшкодування коштів потерпілим. Але це точкові речі. Магістрально судова реформа за Офісом Президента.

Про Гончарука і Шмигаля

Ви вже згадали, що були народним депутатом і були у списку "Слуги народу". Чому ви так одразу пішли у Кабмін? Хто вам запропонував очолити міністерство?

Очевидно, Олексій Гончарук.

Ви були з ним друзями, наскільки я розумію?

Звичайно, друзями і колегами. Були і залишаємось.



Олексій Гончарук / Фото Getty Images

Ви активно його підтримували, коли проти нього Дубінський вів чорну кампанію, яка його дискредитувала. І все ж, ви залишились в уряді Шмигаля. Чому?

Я прийшов в уряд не тому, що мене запросив друг і я виконав його прохання. Я прийшов працювати, робити ті реформи, які стояли перед мною.

Але чимало людей вирішили не працювати зі Шмигалем.

Це їх особисте рішення. Умови моєї роботи не змінили. Як прем'єр, так і президент залишились лояльними і поділяють мої погляди. Якщо це зміниться, тоді, звичайно, готовий піти.

Хто кращий керівник: Олексій Гончарук чи Денис Шмигаль?

Це як моїх дітей запитують: кого більше любиш – маму чи тата. Неправильне запитання, тому немає відповіді на це. Обидва прем'єри – гарні, розумні, талановиті керівники і управлінці, які працюють в абсолютно різних умовах.

Один працював після виборів: нова команда, великі очікування, піднесення, можливо, й завищені очікування. А інший прийшов на посаду під час епідемії. Відповідно в нього завдання не забезпечувати зріст економіки, а хоча б вберегти її від великого падіння.

Про міністра Авакова

Хто найефективніший міністр у вашому уряді?

Треба питати прем'єра, президента або взагалі експертів.

Ми відповідь президента знаємо.

А яка була його відповідь?

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Можливо. В нього найбільше міністерство, найбільша сфера.

Подейкують, що у вас з Арсеном Аваковим доволі хороші стосунки склалися і що ви чи не його протеже.

Протеже? О, ні. У мене абсолютно нормальні стосунки з усіма міністрами були і в попередньому уряді, і в цьому.



Арсен Аваков / Фото пресслужби Кабміну

В Україні тривають мітинги проти свавілля правоохоронців та за відставку Авакова. Як у цих умовах змінюється підхід до виховання дітей? Що ви їм пояснюєте з приводу цього?

Напевно, я поганий батько, адже я нічого з цього приводу їм не пояснюю. Специфіка цього світу в тому, що вони дізнаються багато інформації самостійно. І тільки коли у них є якесь нерозуміння – підходять і запитують.

Це привілеї величезної маси різноманітних засобів комунікації в тому, що діти знають дуже багато. Ба більше, вони про мене знають більше з інтернету, ніж я їм розповідаю. Я їх не вчив словам СІЗО, камери чи іншій тюремній термінології.

Що пояснювати дітям: поліція нас захищає чи вона вбиває?

Що пояснювати дітям щодо молотка? Це будівельний інструмент. Чи ним можна когось вбити? Може бути і те, і те. Просто шанси на те, що молоток чи сокира буде зброєю й когось вб'є, – набагато менші, ніж те, що їх використають за основним призначенням.

З поліцією те саме: їй потрібно довіряти, потрібно слухати, накази потрібно виконувати, законодавство порушувати не треба. Але завжди треба дбати про свою безпеку. І завжди думати про те, що іноді система може спрацювати не так. Так само, як це може трапитись із сокирою чи молотком.

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У вас були помилки молодості: ви потрапили до відділку поліції чи в СІЗО?

Ні, ніколи такого не було. Навряд чи це було б можливим, бо мій батько працював у міліції.

Тому що вас би "відмазали"?

Ні. Я перебував під постійною увагою своїх батьків. Я виріс і навчався в школі в невеликому містечку. Мати була завучем школи, де я вчився. Відповідно, вона знала все, що я роблю в школі. За все життя я не прогуляв жодного уроку й був круглим відмінником у школі та в університеті. Складно було в таких умовах зробити якусь помилку.