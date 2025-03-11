Оба президента договорились заключить соглашение о разработке минеральных ресурсов Украины, – Ермак

Президенты обеих стран договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение руководителя ОП.

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Что сообщил Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил об итогах встречи переговоров в Саудовской Аравии.

Президенты обеих стран договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины,

– сообщил он.

Отметим, что сегодня в Джидде Соединенные Штаты и Украина сделали важные шаги на пути к восстановлению надежного мира в Украине.

Известно, что Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Россией.

Указывается, что США доведут до сведения России, что "взаимность со стороны России является ключом к достижению мира".

Соединенные Штаты также немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь Украине в сфере безопасности.