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      Обама назвал миграционную политику Трампа политическим трюком

      24 Читати новину українською
      Барак Обама
      Барак Обама / gettyimages

      Дональд Трамп плохо высказывается о мигрантах и этим он "пытается напугать население".

      Об этом сказал экс-президент США Барак Обама, сообщает Mediaite.

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      По его словам, администрация Трампа говорит об угрозе, которую якобы представляет "группа бедных беженцев", что находится более чем в 1,5 тыс. км от границы США.

      Они (администрация Трампа – "24") отрывают наши храбрые войска от семей и отправляют на границу для потенциального политического трюка,
      сказал Обама.

      Он добавил, что американские военнослужащие заслуживают лучшего.

      Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп 1 ноября сказал, что военные на границе США уже готовы дать отпор колоннам мигрантов из стран Центральной Америки, которые приближаются к южной границе.

      Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп Барак Обама
      Источник: 24 Канал
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