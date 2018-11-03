Обама назвал миграционную политику Трампа политическим трюком

Дональд Трамп плохо высказывается о мигрантах и этим он "пытается напугать население".

Об этом сказал экс-президент США Барак Обама, сообщает Mediaite.

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По его словам, администрация Трампа говорит об угрозе, которую якобы представляет "группа бедных беженцев", что находится более чем в 1,5 тыс. км от границы США.

Они (администрация Трампа – "24") отрывают наши храбрые войска от семей и отправляют на границу для потенциального политического трюка,

– сказал Обама.

Он добавил, что американские военнослужащие заслуживают лучшего.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп 1 ноября сказал, что военные на границе США уже готовы дать отпор колоннам мигрантов из стран Центральной Америки, которые приближаются к южной границе.