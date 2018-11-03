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      Обама назвав міграційну політику Трампа політичним трюком

      160 Читать новость на русском
      Барак Обама
      Барак Обама / gettyimages

      Дональд Трамп погано висловлюється про мігрантів і цим він "намагається налякати населення".

      Про це сказав екс-президент США Барак Обама, повідомляє Mediaite.

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      За його словами, адміністрація Трампа говорить про загрозу, яку нібито представляє "група бідних біженців", що знаходиться більш ніж в 1,5 тис. Км від кордону США.

      Вони (адміністрація Трампа – "24") відривають наші хоробрі війська від сімей і відправляють на кордон для потенційного політичного трюку,
      – сказав Обама.

      Він додав, що американські військовослужбовці заслуговують на краще.

      Нагадаємо, очільник Білого дому Дональд Трамп 1 листопада сказав, що військові на кордоні США вже готові дати відсіч колонам мігрантів з країн Центральної Америки, які наближаються до південного кордону.

      Теги: Новини політики Новини США Барак Обама Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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