Обама назвав міграційну політику Трампа політичним трюком

Дональд Трамп погано висловлюється про мігрантів і цим він "намагається налякати населення".

Про це сказав екс-президент США Барак Обама, повідомляє Mediaite.

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За його словами, адміністрація Трампа говорить про загрозу, яку нібито представляє "група бідних біженців", що знаходиться більш ніж в 1,5 тис. Км від кордону США.

Вони (адміністрація Трампа – "24") відривають наші хоробрі війська від сімей і відправляють на кордон для потенційного політичного трюку,

– сказав Обама.

Він додав, що американські військовослужбовці заслуговують на краще.

Нагадаємо, очільник Білого дому Дональд Трамп 1 листопада сказав, що військові на кордоні США вже готові дати відсіч колонам мігрантів з країн Центральної Америки, які наближаються до південного кордону.