По словам Чолаку, объединение Молдовы и Румынии может произойти внутри Евросоюза. Однако, по его мнению, возможны также и какие-то "другие пути" для этой интеграции.

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Премьер Румынии "за" объединение с Молдовой

Глава румынского правительства подчеркнул, что поддерживает союз Республики Молдова с Румынией. Он отметил, что ему "никто не может этого запретить" и "это мое право".

Я, по-прежнему, верю в объединение Республики Молдова и Румынии... Однозначно!,

– заявил Чолаку.

Чиновник также отметил, что сейчас Молдова "устойчива благодаря помощи со стороны Румынии". Он также отметил, что разделение стран, которое произошло, было следствием прошлого.

"Я не могу изменить прошлое, а настоящее является следствием прошлого. То, что я могу сделать вместе с вами, – это построить будущее", – сказал он.

При этом он разъяснил, что инициатива потенциального объединения с Румынией должна принадлежать все-таки Молдове.

Справочно! Дискуссия вокруг воссоединения Молдовы и Румынии набрала обороты после румынской революции 1989 года и провозглашения независимости Молдовы в 1991 году. Тема воссоединения продолжает занимать видное место в публичном дискурсе обеих стран, сторонники которого рассматривают его как цель, а оппоненты – как потенциальную угрозу. В Молдове сопротивление воссоединению с Румынией оказывают преимущественно пророссийские коммунистические и социалистические фракции.

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