За словами Чолаку, об'єднання Молдови й Румунії може відбутися всередині Євросоюзу. Однак, на його думку, можливі також і якісь "інші шляхи" для цієї інтеграції.
Цікаво Молдова проведе референдум про вступ до ЄС у жовтні
Прем'єр Румунії "за" об'єднання з Молдовою
Глава румунського уряду наголосив, що підтримує союз Республіки Молдова з Румунією. Він зазначив, що йому "ніхто не може цього заборонити" і "це моє право".
Я, як і раніше, вірю в об'єднання Республіки Молдова та Румунії… Однозначно!,
– заявив Чолаку.
Посадовець також зазначив, що наразі Молдова "стійка завдяки допомозі з боку Румунії". Він також наголосив, що розділення країн, яке сталося, було наслідком минулого.
"Я не можу змінити минуле, а сьогодення є наслідком минулого. Те, що я можу зробити разом із вами, — це побудувати майбутнє", – сказав він.
При цьому він роз'яснив, що ініціатива потенційного об'єднання з Румунією має належати все-таки Молдові.
Раніше 40% молдован підтримували об'єднання з Румунією
- У Молдові у 2021 році провели опитування серед громадян країни. З'ясувалося, що 41,2% громадян виступають за об'єднання Молдови з Румунією.
- Крім того, за те, щоб Молдова приєдналася до Європейського Союзу виступають 71,6% громадян країни. Водночас 20,4% опитаних хочуть відновлення СРСР. Також 25,3% громадян підтримує визнання незалежності "Придністровської Молдавської Республіки".
- Опитування проводили телефоном впродовж 21 – 28 липня 2021 року. У ньому взяли участю 1 065 людей. Похибка становить 2,9%.