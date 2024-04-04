За словами Чолаку, об'єднання Молдови й Румунії може відбутися всередині Євросоюзу. Однак, на його думку, можливі також і якісь "інші шляхи" для цієї інтеграції.

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Прем'єр Румунії "за" об'єднання з Молдовою

Глава румунського уряду наголосив, що підтримує союз Республіки Молдова з Румунією. Він зазначив, що йому "ніхто не може цього заборонити" і "це моє право".

Я, як і раніше, вірю в об'єднання Республіки Молдова та Румунії… Однозначно!,

– заявив Чолаку.

Посадовець також зазначив, що наразі Молдова "стійка завдяки допомозі з боку Румунії". Він також наголосив, що розділення країн, яке сталося, було наслідком минулого.

"Я не можу змінити минуле, а сьогодення є наслідком минулого. Те, що я можу зробити разом із вами, — це побудувати майбутнє", – сказав він.

При цьому він роз'яснив, що ініціатива потенційного об'єднання з Румунією має належати все-таки Молдові.

Довідково! Дискусія навколо возз'єднання Молдови та Румунії набрала обертів після румунської революції 1989 року та проголошення незалежності Молдови у 1991 році. Тема возз'єднання продовжує займати чільне місце в публічному дискурсі обох країн, прихильники якого розглядають його як мету, а опоненти – як потенційну загрозу. У Молдові опір возз'єднанню з Румунією чинять переважно проросійські комуністичні та соціалістичні фракції.

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