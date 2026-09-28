Генерала Волошина, которого в июле назначили командующим новыми силами, вернули на прежнюю должность

Бригадный генерал Дмитрий Волошин был назначен в июле 2026 года президентом Зеленским командующим новыми Объединенными силами быстрого реагирования. Впрочем, он заявил, что остается на прежней должности и не имеет отношения к новому командованию.

Об этом он сообщил в интервью BBC.

Что рассказал Волошин о своем назначении

Волошин рассказал, что некоторое время он действительно пытался влиться в работу по формированию командования этого рода войск.

Впрочем, после смены военно-политического руководства государства и некоторых тенденций на поле боя ему приказали вернуться к командованию 8-м корпусом Десантно-штурмовых войск.

Мой статус в этом процессе неизменен – я к нему не имею никакого отношения, как и не имел до этого. Потому что я был и остаюсь командиром 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск, все это время меня ни разу не освобождали от должности, не переводили,

– отметил Волошин.

Военный добавил, что сначала, согласно боевому распоряжению главнокомандующего, он покинул оперативную зону 8-го корпуса и направился в Киев для формирования нового командования.

Что касается создания новых сил, то он встречался с новым главнокомандующим Драпатым и докладывал ему о задачах, которые были возложены на него еще при командовании Сырского.

Драпатый сказал Волошину продолжать выполнять свои новые обязанности и все, но впоследствии тот получил распоряжение вернуться на линию соприкосновения. Объяснения этого решения не последовало.

"В распоряжениях такого не пишут, меня, честно говоря, это меньше всего волнует. Мы в армии, у нас идет война, руководитель приказал военному совершать определенные действия, значит, мы выполняем, как об этом и говорится в уставах вооруженных сил", – отметил он.

В то же время военный подчеркнул, что состав сил и средств, определенный еще до прихода Драпатого, остался прежним, а задачи продолжали выполняться.

Также генерал опроверг слухи о том, будто штурмовые войска, которые должны были войти в состав новых сил под его руководством, не приняли его видение и подход к формированию командования, опиравшийся преимущественно на кадры из десантных войск.

Это не соответствует действительности. Пишут, что якобы я планировал назначить 80% командования штурмовиков выходцами из десантных войск. Но на самом деле это было менее 20%… Сказать, что штурмовики не приняли десантников, – это также, я бы сказал, некая манипуляция фактами, это "одна бабка на базаре сказала",

– подчеркнул генерал.

К слову, в своем интервью Волошин также рассказал, что россияне не смогли полностью освободить Курскую область. Украинские военные до сих пор находятся в этом российском регионе.

Речь идет о районе населенного пункта Новый Путь, где ВСУ контролируют весь лесной массив вокруг него, а также о районе населенного пункта Политотдельский и прилегающем лесном массиве.