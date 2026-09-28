Украинские военные до сих пор находятся на Курщине. Об этом командир 8-го корпуса десантно-штурмовых войск рассказал в интервью украинской службе BBC.

Что известно о ситуации в Курской области?

Журналисты спросили, остались ли позиции 8-го корпуса ДШВ на территории Курской области или Украина полностью вышла с международно признанной российской территории. Генерал подтвердил, что украинские военные до сих пор находятся на территории Курской области.

Я могу даже назвать, где именно. Это район населенного пункта Новый Путь, например, где мы контролируем весь лесной массив вокруг него. Также мы контролируем район населенного пункта Политотдельский и лесной массив рядом,

– рассказал Волошин.

Он отметил, что речь идет о небольших отдельных участках.

Также военный ответил на вопрос журналистов о том, прилагают ли россияне особые усилия, чтобы выбить украинских военных со своей территории. Генерал сообщил, что примерно год назад россияне действовали более агрессивно, однако впоследствии оставили значительную часть личного состава и отказались от этой задачи.

Волошин подчеркнул, что украинские войска также не продвигались, потому что сталкивались с рядом проблем.

С точки зрения военного искусства, возможно, они (россияне – 24 Канал) и поступили правильно: почему "бороться" за пару-тройку километров своей территории, которая по сути ни на что не повлияет, если можно попытаться расширить свою зону контроля на нашей территории,

– отметил генерал.

Он уточнил, что военные стран-агрессоров пытаются создать "буферную зону" на Сумщине. По словам военного, основной целью россиян на этом направлении остаются Сумы.

Отметим, что ВСУ продолжают наступление на Лиманском направлении. В ходе третьего этапа операции "Вивальди" удалось освободить еще 51 квадратный километр украинской земли.

Андрей Билецкий заявил, что Третий армейский корпус освободил Новое, Ридкодуб и Катериновку, а также восстановил контроль над Карповкой и Новомихайловкой. За этот этап операции враг потерял 2000 своих военнослужащих. Кроме того, более 250 россиян попали в плен.