Объединится вся страна, – Данилов рассказал, сколько украинцев встанут на защиту от России

Алексей Данилов заявил, что по последним опросам, более 50% граждан готовы защищать нашу страну. По его словам, из них 35% – готовы сразу взять в руки оружие.

Секретарь СНБО отметил, что задача государства – обеспечить, чтобы это оружие у украинцев было.

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Я хочу, чтобы мы понимали: когда в нашей стране возникают угрозы, все объединяются, несмотря на то, что мы разные по политическим мотивам, по другим мотивам. Но когда речь пойдет о нашем государстве, все объединятся,

– сказал Алексей Данилов.

Чиновник объяснил, что в Украине есть сектор безопасности и обороны и его общее количество достигает около миллиона человек. В то же время есть гражданское общество, которое встанет на защиту государства.

Угроза вторжения России: что известно

Осенью 2021 года в американских СМИ писали о стягивании Россией войск к границе с Украиной и угрозе полномасштабного вторжения. Позже эту информацию подтвердили в ГУР.

Там отметили, Россия может начать полномасштабную войну уже в январе – феврале 2022 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что возле наших границ дислоцируются свыше 94 тысяч российских военных. И по его словам, они могут начать наступление уже этой зимой.

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В составе ВСУ по состоянию на 1 января 2022 года будет 261 тысяча военнослужащих.