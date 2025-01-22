Сейчас там стоит старый музейный экспонат подводной лодки. Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков.

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Сейчас там музейный экспонат

Олег Катков отметил, что бухта в Балаклаве используется врагом. Там базируются патрульные катера. А "Объект 825" – это подземная база для подводных лодок. Еще в советское время там сделали заход в скале.

Там стоит старый музейный экспонат подводной лодки. Они могут попытаться использовать его для военных целей, потому что это защищенный объект, который создавался для условий ядерной войны. Поразить его дронами, "Нептуном", морскими катерами беспилотными сложно или вообще невозможно,

– объяснил он.

В то же время у оккупантов вряд ли получится загнать туда, например, подводные лодки с "Калибрами" проекта "Варшавянка". Потому что ширина этого тоннеля меньше, чем нужно, чтобы они могли туда просто зайти. Его нужно расширять.

"Если Россия это сделает, то гипотетически они могут начать использовать этот объект. Но пока ничего относительно капитальных работ на этом объекте в Балаклаве не известно. Сейчас они держат свои подводные лодки в бухте Новороссийска", – добавил главный редактор Defence Express.

Заметим, что "Объект 825" – база, где когда-то размещался секретный советский подземный объект для подводных лодок. "Объект 825" был предназначен для укрытия, ремонта и обслуживания подводных лодок 613 и 633 проектов, а также для хранения боеприпасов, предназначенных для этих субмарин. В канале (длиной 602 метра) объекта могло разместиться 7 подводных лодок указанных проектов.