Зараз там стоїть старий музейний експонат підводного човна. Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков.

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Зараз там музейний експонат

Олег Катков зазначив, що бухта у Балаклаві використовується ворогом. Там базуються патрульні катери. А "Об'єкт 825" – це підземна база для підводних човнів. Ще за радянських часів там зробили захід у скелі.

Там стоїть старий музейний експонат підводного човна. Вони можуть спробувати використати його для військових цілей, тому що це захищений об'єкт, який створювався для умов ядерної війни. Уразити його дронами, "Нептуном", морськими катерами безпілотними складно або взагалі не можливо,

– пояснив він.

Водночас в окупантів навряд чи вийде загнати туди, наприклад, підводні човни з "Калібрами" проєкту "Варшав'янка". Тому що ширина цього тунелю менший, ніж потрібно, щоб вони могли туди просто зайти. Його потрібно розширювати.

"Якщо Росія це зробить, то гіпотетично вони можуть почати використовувати цей об'єкт. Але наразі нічого щодо капітальних робіт на цьому об'єкті у Балаклаві не відомо. Зараз вони тримають свої підводні човни у бухті Новоросійська", – додав головний редактор Defence Express.

Зауважимо, що "Об'єкт 825" – база, де колись розміщувався секретний радянський підземний об'єкт для підводних човнів. "Об'єкт 825" був призначений для укриття, ремонту та обслуговування підводних човнів 613 та 633 проєктів, а також для зберігання боєприпасів, призначених для цих субмарин. У каналі (завдовжки 602 метри) об'єкту могло розміститися 7 підводних човнів зазначених проєктів.