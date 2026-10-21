Пришлось эвакуировать жителей: в Польше обнаружили объект, похожий на дрон

В польском городе Любачев, недалеко от границы с Украиной, обнаружили неизвестный объект, похожий на беспилотник. Жителей близлежащих домов эвакуировали, а на месте работают экстренные службы.

Об этом 21 октября сообщает местное СМИ eLubaczów.

Каковы подробности инцидента?

Неизвестный объект, похожий на дрон, обнаружили в среду, 21 октября, в жилом массиве Мазуры в городе Любачев Подкарпатского воеводства Польши. По неофициальной информации, это может быть БПЛА, предназначенный для контрабанды или разведки.

Сообщение о падении объекта поступило в службы после 13:00. На место прибыли полицейские и пожарные. Правоохранители перекрыли территорию, а жителей части соседних домов эвакуировали. Информации о пострадавших нет.

Полицейские оцепили место происшествия. Никто не пострадал. Полицейские сообщили в Агентство внутренней безопасности (ABW), Службу военной контрразведки (SKW), Военную полицию и районную прокуратуру в Любачеве,

– заявила полиция Подкарпатского воеводства.

Пока официально не подтвердили, что именно нашли на территории жилого массива. Также неизвестно, откуда объект прилетел и при каких обстоятельствах оказался на этом участке. Информацию выясняют.

Какие еще подобные случаи происходили в Польше?

Это не первый подобный случай в Польше в октябре, к тому же они происходили и раньше. Несколько дней назад в одном из воеводств страны нашли фрагменты воздушных шаров неизвестного происхождения.

Кроме того, 13 октября на пляже в Карве, что в Поморском воеводстве, обнаружили обломки беспилотника. По предварительным данным, он принадлежал к экспериментальным разработкам Института военной авиационной техники Польши.

В конце сентября российский реактивный беспилотник взорвался недалеко от пункта пропуска "Ягодин", всего в двух километрах от границы с Польшей. На фоне регулярных инцидентов Варшава упростила правила перехвата воздушных целей и готовит законопроект о введении так называемого "предвоенного состояния".