Про це 21 жовтня повідомляє місцеве медіа eLubaczów.

Які подробиці інциденту?

Невідомий об'єкт, схожий на дрон, виявили в середу, 21 жовтня, у житловому масиві Мазури в місті Любачів Підкарпатського воєводства Польщі. За неофіційною інформацією, це може бути БпЛА, призначений для контрабанди або розвідки.

Повідомлення про падіння об'єкта надійшло до служб після 13:00. На місце прибули поліцейські та пожежники. Правоохоронці перекрили територію, а мешканців частини сусідніх будинків евакуювали. Інформації про постраждалих немає.

Поліцейські оточили місце події. Ніхто не постраждав. Поліцейські повідомили Агентство внутрішньої безпеки (ABW), Службу військової контррозвідки (SKW), Військову поліцію та районну прокуратуру в Любачові,

– заявила поліція Підкарпатського воєводства.

Наразі офіційно не підтвердили, що саме знайшли на території житлового масиву. Також невідомо, звідки об'єкт прилетів і за яких обставин опинився на цій ділянці. Інформацію з'ясовують.

Які ще подібні випадки ставалися в Польщі?

Це не перший подібний випадок у Польщі протягом жовтня, до того ж вони ставалися й раніше. Кілька днів тому в одному з воєводств країни знайшли фрагменти повітряних куль невідомого походження.

Окрім того, 13 жовтня на пляжі в Карві, що в Поморському воєводстві, виявили уламки безпілотника. За попередніми даними, він належав до експериментальних розробок Інституту військової авіаційної техніки Польщі.

Наприкінці вересня російський реактивний безпілотник вибухнув поблизу пункту пропуску "Ягодин", лише за два кілометри від кордону з Польщею. На тлі регулярних інцидентів Варшава спростила правила перехоплення повітряних цілей і готує законопроєкт про запровадження так званого "передвоєнного стану".