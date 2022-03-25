Объективных данных нет, – экс-координатор штаба Навального о том, хотят ли россияне войны

Российская пропаганда работает очень эффективно и мощно. Она влияю именно на ту целевую аудиторию, на которую рассчитана.

Это люди, не умеющие критически мыслить, выросшие в Советском Союзе и привыкшие доверять любому источнику. Об этом в эфире 24 каналу сказал бывший координатор штаба Алексея Навального Антон Михальчук.

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В тоталитарном государстве нельзя измерить социологию

По его словам, в отсутствие альтернативных источников, когда остается один, только ему и верят. С другой стороны, в тоталитарном государстве нельзя измерить ни одну социологию, хотят ли люди войны.

Объективных данных нет,

– подчеркнул Михальчук.

Он изучал одни из последних данных, которые публиковало независимое агентство. По их информации, из 50 опрашиваемых – 31 человек бросал трубку и не отвечал на вопросы.

"В целом государственная социологическая служба публикует те данные, которые выгодны властям и выгодны для общества", – добавил он.

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