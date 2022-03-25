Це люди, які не вміють критично мислити, які виросли в Радянському Союзі та які звикли довіряти будь-якому джерелу. Про це в ефірі 24 каналу сказав колишній координатор штабу Олексія Навального Антон Михальчук.

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В тоталітарній державі не можна виміряти соціологію

За його словами, за відсутності альтернативних джерел, коли залишається один, тільки йому і вірять. З іншої сторони, в тоталітарній державі не можна виміряти жодну соціологію, чи хочуть люди війни.

Об'єктивних даних немає,

– наголосив Михальчук.

Він вивчав одні із останніх даних, які публікувало незалежне агентство. За їхньою інформацією, із 50 опитуваних – 31 людина кидала слухавку і не відповідала на запитання.

"Загалом державна соціологічна служба публікує ті дані, які вигідні владі і ті, які вигідні для суспільства", – додав він.

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