У телефонній розмові, яку виклали в мережі, дружина окупанта дуже переживає, щоб він повернувся додому. Мовляв, їх не дуже є ким замінити та й не дуже в Росії поспішають це зробити..

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Найманець провів дружині лагідну українізацію

Вона попросила коханого відсидітися десь у куточку та повернутися живим. Водночас її здивувало те, що на російських телеканалах показують зовсім іншу картинку.

Слухайте розмову окупанта зі своєю дружиною:

Дружина найманця запитала, чому по телевізору кажуть, що російські військові добре й упевнено йдуть? Мовляв, солдати країни-агресорки справжні молодці. Відповідь її чоловіка була різкою й безапеляційною.

Це все маячня й***на! Глянь незалежні канали. Українські канали глянь. Вони кажуть: "Навіть якщо Росія переможе, не буде нічого! Знову будуть збиратися угруповання військ, знову будуть заходити,

– наголосив він.

Окупант зізнався, що це буде друга Чечня. І що командир бригади уже порівнює те, що відбувається зараз в Україні з тим, що пережила Чечня у 1995 році.

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