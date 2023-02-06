Объем операций компаний Жеваго из России в 2017 – 2022 годах превысил 7,5 миллиарда гривен

Константин Жеваго не раз заявлял, что его предприятия не сотрудничают с Россией. Однако журналисты засвидетельствовали десятки сделок между компаниями бизнес-группы олигарха и государством-агрессором.

Ранее олигарх заявлял, что его компании не ведут бизнес с россиянами больше десяти лет. Впрочем, по данным Гостаможслужбы, целый ряд подконтрольных компании Жеваго продолжали осуществлять экономическую деятельность с контрагентами из страны-оккупанта.

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Среди них – "АвтоКрАЗ", БМЗ "Прогресс", Полтавский ГОК, Билановский ГОК, Еристовский ГОК, "Росава", "Киевмедпрепарат", "Галичфарм", "Артериум".

По оценкам Kyiv Post, объем экспортно-импортных операций компаний Жеваго из России в 2017 – 2022 годах превысил 7,5 миллиарда гривен.

Последнее сотрудничество "АвтоКрАЗа" с российскими партнерами датируется 18 мая 2018 года. Компания Жеваго экспортировала грузовики на 15 миллионов гривен. А входящий в группу Ferrexpo Полтавский ГОК принадлежит Жеваго, продолжал импортировать российские товары даже в 2022 году. Одна из последних таких операций датирована 14 февраля 2022 года – всего за десять дней до полномасштабного вторжения России,

– говорится в материале.

Кроме того, журналисты сообщили, что 30 января в хозяйственном суде города Киева начался процесс рассмотрения дела по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц о возмещении, нанесенном Константином Жеваго 46 миллиардов гривен убытков банку "Финансы и кредит".

Глава Совета общественного мониторинга при Фонде гарантирования вкладов физических лиц Максим Гарус прокомментировал ход заседания на своей странице в фейсбук:

"При безудержном желании, Константин в суде так и не явился. Занят другими процессами. Представитель ответчика так и заявила, что Жеваго хочет принимать непосредственное участие в судебном процессе. Да и впоследствии подчеркнула, что ее доверитель просит политическое убежище в другой стране. Также ни Константин, ни его представитель не получали иск Фонда и соответственно не имели возможности подготовить отзыв. При этом, Фонд направлял соответствующие документы. только в судах Франции. Разбирательство перенесено на 20 февраля", – констатировал он.