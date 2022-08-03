Объем поддержки Украины со стороны Италии может уменьшиться: есть ли следы россии

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Италию за "новый пакет военной помощи", о котором до сих пор нет подробностей. Однако эту помощь задержали из-за политического кризиса в стране и отставки Марио Драги.

Кризис тамошнего правительства грозит вообще лишить Украину жизненно важной военной поддержки в борьбе с россией. Об этом 24 каналу рассказала главная редактор издания "Украинская газета в Италии" Марианна Сороневич.

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По ее словам, именно проукраинская позиция Драги поставила крест на его премьерстве. Так что в этом отношении чувствуется именно русское влияние.

Маленький нюанс. Когда проголосовали за его отставку, россия начала подавать Италии гораздо больше газа. А это для страны очень важно,

– сказала Сороневич.

Газовым вопросом рф всегда сильно влияла на политику Италии. Сейчас правоцентристские и популистские партии начали громче заявлять об уменьшении поддержки Украине. Мол, "в Италии своих проблем хватает" и "это не наша война".

"Поэтому существует угроза того, что объем поддержки Украины со стороны Италии намного уменьшится", – добавила Сороневич.

Помощь от Италии

Министерство обороны Италии одобрило отправку четвертого пакета военной помощи Украине, в состав которого входит военная техника, материалы и оборудование. Список конкретных единиц засекречен.

В конце июня премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Украина в будущем получит от Италии тяжелое вооружение, вроде гаубиц, которые отправляют Амстердам и Берлин.

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