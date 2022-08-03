Тож криза тамтешнього уряду загрожує узагалі позбавити Україну життєво важливої військової підтримки в її боротьбі з росією. Про це 24 каналу розповіла головна редакторка видання "Українська газета в Італії" Маріанна Сороневич.

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За її словами, саме проукраїнська позиція Драгі поставила хрест на його прем'єрстві. Тож у цьому плані відчувається саме російський вплив.

Маленький нюанс. Коли проголосували за його відставку, росія почала подавати Італії набагато більше газу. А це для країни дуже важливо,

– сказала Сороневич.

Тож газовим питанням країна-агресорка завжди сильно впливала на політику Італії. Зараз же правоцентристські та популістські партії почали голосніше заявляти про зменшення підтримки Україні, мовляв, "у Італії своїх проблем вистачає" й "це не наша війна".

"Тому існує загроза того, що об'єм підтримки України з боку Італії набагато зменшиться", – додала Сороневич.

Допомога від Італії

Міністерство оборони Італії схвалило відправлення четвертого пакета військової допомоги Україні, до складу якого входить військова техніка, матеріали й обладнання. Перелік конкретних одиниць засекречений.

Наприкінці червня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Україна в майбутньому отримає від Італії важке озброєння, подібне до гаубиць, які направляють Амстердам і Берлін.

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