Объем прямых израильских инвестиций в Украину имеет большой потенциал, – Зеленский
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский назвал Израиль важным партнером для Украины в регионе Ближнего Востока. А благодаря Соглашению о зоне свободной торговли открываются новые возможности для расширения двустороннего сотрудничества.
Об этом президент Украины заявил по результатам встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Киеве.
Важно Знак уважения и дружбы, – Зеленский встретился с президентом Израиля Герцогом
Зеленский отметил, что потенциал двустороннего взаимодействия между Украиной и Израилем еще не исчерпан. В то же время новые возможности открывает соглашение о свободной торговле. По словам украинского президента, это соглашение уже работает: впервые с начала пандемии растут объемы взаимной торговли товарами.
Это придает нам уверенности в полном восстановлении торговли и в превышении этих показателей, доковидных показателей,
– добавил Владимир Зеленский.
Также президент обозначил основные сферы для развития инвестиционного сотрудничества между нашими государствами. Среди них:
- новейшие технологии и инновации,
- кибербезопасность,
- здравоохранение,
- фармацевтика,
- космические программы,
- банковское дело и финансы,
- строительство и сельское хозяйство.
Украина ждет израильских инвесторов, а правительство и я лично гарантируем защиту всех инвестиций. Израильские компании могут с пользой использовать колоссальный потенциал Украины – нового технологического хаба Европы,
– подчеркнул президент Украины.
Со своей стороны президент Израиля поблагодарил Украину за дружбу и выразил убеждение, что в будущем наши страны будут совершенствовать и углублять имеющееся сотрудничество
"Будущее отношений между нашими странами выглядит более перспективным, чем когда-либо", – сказал Ицхак Герцог и пожелал Украине счастливого 30-летия.Обратите внимание! Первый визит Герцога на посту президента Израиля состоялся именно в Украину. Зеленский убежден, что это знак уважения и дружбы.