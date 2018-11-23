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      Обещают "контроль": оккупанты пригрозили крымчанам с паспортами Украины

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      Оккупанты пригрозили крымчанам с паспортами Украины
      Оккупанты пригрозили крымчанам с паспортами Украины / Фото из открытых источников

      Пророссийская власть в оккупированном Крыму заявила о намерении усилить надзор за "неконтролируемой миграцией" крымчан с украинскими паспортами.

      Об этом заявил так называемый "заместитель председателя Совета министров" оккупированного Крыма Игорь Михайличенко, пишет местное издание "Крыминформ".

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      На заседании оккупационной "пограничной комиссии" обсуждали необходимость увеличить количество видеокамер на пунктах пропуска административной границы между аннексированным Крымом и Херсонской областью.

      Вопрос усиления контроля за "неконтролируемой миграцией крымчан с использованием украинских паспортов" будет решаться на федеральном уровне,
      – заявил Михайличенко.

      Оккупанты утверждают, что "бесконтрольное использование" украинских паспортов может привести к "проникновению на территорию России криминальных элементов, а также выходцев из стран с повышенной террористической активностью".

      Так называемое "приграничное управление" ФСБ России информирует, что в 2018 году админграницу с оккупированным Крымом в пунктах пропуска пересекли более 2,5 миллиона человек, при этом 250 тысяч из них зарегистрированы на территории аннексированного полуострова.

      Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила тревожные новости с аннексированного Крыма. По ее словам, оккупанты содержат в так называемой яме нескольких граждан Украины.

      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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