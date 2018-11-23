Обіцяють "контроль": окупанти пригрозили кримчанам з паспортами України
Проросійська влада в окупованому Криму заявила про намір посилити нагляд за "неконтрольованою міграцією" кримчан з українськими паспортами.
Про це заявив так званий "заступник голови Ради міністрів" окупованого Криму Ігор Михайличенко, пише місцеве видання "Кримінформ".
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На засіданні окупаційної "прикордонної комісії" обговорювали необхідність збільшити кількість відеокамер на пунктах пропуску адміністративного кордону між анексованим Кримом і Херсонською областю.
Питання посилення контролю за "неконтрольованою міграцією кримчан з використанням українських паспортів" буде вирішуватися на федеральному рівні,
– заявив Михайличенко.
Окупанти стверджують, що "безконтрольне використання" українських паспортів може привести до "проникнення на територію Росії кримінальних елементів, а також вихідців з країн з підвищеною терористичною активністю".
Так зване "прикордоне управління" ФСБ Росії інформує, що в 2018 році адмінкордон з окупованим Кримом у пунктах пропуску перетнуло понад 2,5 мільйона осіб, при цьому 250 тисяч з них зареєстровані на території анексованого півострова.
Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила тривожні новини з анексованого Криму. За її словами, окупанти утримують у так званій ямі кількох громадян України.