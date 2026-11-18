В Киеве правоохранители раскрыли 19-летнюю девушку, которую подозревают в умышленном убийстве по заказу 32-летнего гражданина Колумбии, ранее служившего в Вооруженных силах Украины. За отравление иностранца заказчики пообещали киевлянке вознаграждение в размере 1000 долларов.

Об этом 18 ноября сообщили в Киевской городской прокуратуре и столичной полиции.

Как девушка отравила бывшего военного?

По данным следствия, в июле – августе 2026 года девушка познакомилась в мессенджере с неизвестным лицом, которое предложило ей заработать деньги на убийстве военнослужащего. Для реализации замысла киевлянка предоставила куратору доступ к своему аккаунту в Telegram. От ее имени он переписывался с 32-летним гражданином Колумбии, который проходил службу в ВСУ по контракту, однако на тот момент контракт уже истек.

По указанию заказчика девушка взяла из одного из парков Оболонского района заранее оставленную бутылку с неизвестным веществом. Впоследствии она встретилась с мужчиной, после чего они вместе пошли в квартиру, которую снимали посуточно.

Во время употребления алкоголя подозреваемая подмешала вещество в напиток мужчины. После этого ему стало плохо, он потерял сознание и впоследствии скончался.

Исполнительница убийства бывшего военнослужащего ВСУ / Фото Национальная полиция Украины

Мотивом преступления, по версии следствия, было денежное вознаграждение. За отравление мужчины девушке пообещали 1 тысячу долларов.

Чтобы подтвердить выполнение задания, девушка сняла на мобильный телефон видео с мужчиной без признаков жизни и отправила его заказчику. После этого она уехала из Киева, пытаясь скрываться в другой области, однако правоохранители установили ее местонахождение и задержали.

7 ноября 2026 года девушке сообщили о подозрении в умышленном убийстве из корыстных побуждений, совершенном по заказу. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. В настоящее время подозреваемая находится под стражей без права освобождения под залог. В прокуратуре также отметили, что ранее девушку привлекали к ответственности за хранение наркотиков. Заказчиков преступления устанавливают.

Российские спецслужбы все чаще и вербуют украинок, в частности несовершеннолетних девушек, для совершения преступлений против украинских военнослужащих. Схема предусматривает, что российские кураторы находят девушек через мессенджеры и обещают им быстрый заработок. По их указаниям девушки ищут военных на сайтах знакомств и договариваются о личных встречах. Для этого организаторы дистанционно координируют их действия и перечисляют деньги на аренду жилья, алкоголь и другие расходы.