Про це 18 листопада повідомили у Київській міській прокуратурі та столичній поліції.

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Як дівчина отруїла колишнього військового?

За даними слідства, у липні – серпні 2026 року дівчина познайомилася в месенджері з невідомою особою, яка запропонувала їй заробити гроші на вбивстві військовослужбовця. Для реалізації задуму киянка надала куратору доступ до свого телеграм-акаунту. Від її імені він листувався з 32-річним громадянином Колумбії, який проходив службу в ЗСУ за контрактом, однак на той момент контракт уже завершився.

За вказівкою замовника дівчина забрала з одного з парків Оболонського району заздалегідь залишену пляшку з невідомою речовиною. Згодом вона зустрілася з чоловіком, після чого вони разом пішли до квартири, яку орендували подобово.

Під час вживання алкоголю підозрювана додала речовину до напою чоловіка. Після цього йому стало зле, він знепритомнів і згодом помер.

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Виконавиця вбивства колишнього військовослужбовця ЗСУ / Фото Національна поліція України

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Мотивом злочину, за версією слідства, була грошова винагорода. За отруєння чоловіка дівчині пообіцяли 1 тисячу доларів.

Щоб підтвердити виконання завдання, дівчина зняла на мобільний телефон відео з чоловіком без ознак життя та надіслала його замовнику. Після цього вона виїхала з Києва, намагаючись переховуватися в іншій області, однак правоохоронці встановили її місцеперебування та затримали.

7 листопада 2026 року дівчині повідомили про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, вчиненому на замовлення. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Наразі підозрювана перебуває під вартою без права внесення застави. У прокуратурі також зазначили, що раніше дівчину притягували до відповідальності за зберігання наркотиків. Замовників злочину встановлюють.

Російські спецслужби дедалі частіше вербують українок, зокрема неповнолітніх дівчат, для скоєння злочинів проти українських військовослужбовців. Схема передбачає, що російські куратори знаходять дівчат через месенджери та обіцяють їм швидкий заробіток. За їхніми вказівками ті шукають військових на сайтах знайомств і домовляються про особисті зустрічі. Для цього організатори дистанційно координують їхні дії та переказують гроші на оренду житла, алкоголь та інші витрати.