Про це повідомив керівник Національної поліції Іван Вигівський у коментарі Цензор.Нет.

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Як зараз діють російські спецслужби?

За словами посадовця, останнім часом російські спецслужби дедалі частіше використовують саме неповнолітніх дівчат для виконання тяжких злочинів, зокрема, спрямованих проти українських військовослужбовців.

Лише з початку 2026 року Національна поліція зафіксувала шість фактів умисних вбивств на замовлення через месенджер Telegram, одне із яких вдалося попередити. Ми бачимо чітко вибудувану схему, за якою діють російські куратори,

– розповів він.

Керівник Нацполіції розповів, що росяни вербують неповнолітніх через месенджер, обіцяючи їм швидкий заробіток. Зокрема, їм доручають знаходити військових на сайтах знайомств і домовитися про особисті зустрічі.

Після цього дівчата мали домовлятися про особисті зустрічі. Спецслужби дистанційно координували всі їхні дії. Для виконання завдань куратори надсилають гроші на оренду житла, придбання алкоголю та інші витрати.

Під час зустрічей військовим пропонують алкогольні напої, до яких заздалегідь додають наркотичні речовини, отримані за вказівками організаторів.

Наприклад, нещодавно правоохоронці затримали 17-річну дівчину в Житомирській області, яку підозрюють у причетності до вбивства військовослужбовця. Аналогічну схему викрили й у Харкові, до якої причетні дві неповнолітні.