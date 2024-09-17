Народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко рассказал 24 Каналу, что для этой проблемы есть как рациональные объяснения, так и определенные ошибки, которые были допущены. К сожалению, Россия до сих пор имеет много снарядов, которые может использовать.

Смотрите также Бои в Украинске и продвижение врага возле Купянска: как изменилась линия фронта за неделю

В чем причины снарядного голода

Стоит понимать, что даже когда военно-политическое руководство говорит о налаживании производства снарядов, то говорится о налаживании их сборки, то есть создание самой оболочки.

Но производства спецхимии, которая является основой, у нас нет, ее надо покупать. Сейчас в мире цены на спецхимию, то есть порохи: тротил, гексоген – выросли заоблачно,

– рассказал народный депутат.

К тому же на рынке вооружения большая конкуренция и как следствие очереди. Кто-то хочет продать товар напрямую, кто-то пополнить свои запасы, кто-то переместить на склады. К тому же компаний-производителей немного, особенно в Европе и в США.

К сожалению, в России с этим проще. А в Украине производства спецхимии были потеряны еще при президентстве Виктора Януковича. Страна-агрессор сделала все для того, чтобы мы уничтожили свою промышленность.

К сожалению, мы потеряли производство. На этом заводе еще в казацкие времена производился порох, а сейчас в XXI веке Украина не может производить его в таком количестве, как нужно,

– отметил Роман Костенко.

Он добавил, что снаряды, которые мы покупаем и которые дают партнеры, – удовлетворяют наши потребности лишь на 50%. Украине нужно развивать свою снарядную промышленность, иметь полностью закрытый цикл. Ведь отсутствие собственного полноценного производства всегда будет ставить нас под угрозу и в зависимость от других.